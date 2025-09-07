Slušaj vest

Suzana Mančić je pre nekoliko godina vodila emisiju na RTS kada je doživela pravi peh i pala usred studija.

Na samom početku emisije Suzana je pala niz stepenice, povredila levo rame i polomila noge.

Jeziv snimak

Suzana se graciozno kretala, a onda je usledio bolan pad.

Gospodin koji joj je bio pratnja dao joj je odmah ruku i pomogao joj da ustane.

- Ceo dan sam kontuzovana. Pocepala sam čarape dok sam padala, a i cipela mi je spala, mada se toga uopšte ne sećam. Pokidane su mi tetive na ramenu, imam podlive i masnice po nogama i sve me strašno boli. Lekari su mi propisali fizikalnu terapiju, pa se nadam da ću biti bolje - ispričala je voditeljka tada.

