Suzana Mančić pala
VODITELJKA U PROGRAMU UŽIVO PALA I SLOMILA NOGU! RTS gledaoci bili prestravljeni, pogledajte snimak
Suzana Mančić je pre nekoliko godina vodila emisiju na RTS kada je doživela pravi peh i pala usred studija.
Na samom početku emisije Suzana je pala niz stepenice, povredila levo rame i polomila noge.
Jeziv snimak
Suzana se graciozno kretala, a onda je usledio bolan pad.
Gospodin koji joj je bio pratnja dao joj je odmah ruku i pomogao joj da ustane.
- Ceo dan sam kontuzovana. Pocepala sam čarape dok sam padala, a i cipela mi je spala, mada se toga uopšte ne sećam. Pokidane su mi tetive na ramenu, imam podlive i masnice po nogama i sve me strašno boli. Lekari su mi propisali fizikalnu terapiju, pa se nadam da ću biti bolje - ispričala je voditeljka tada.
