Slušaj vest

Prošlo je 14 godina otkako je stradao pevač Darko Radovanović.

Poginuo je dok je išao na nastup zajedno sa svojim menadžerom Aleksandrom Miloševićem. Darko bi 21. septembra ove godine napunio 50 godina i tim povodom biće održan koncert u SKC Obrenovac. Tog dana okupiće se njegova porodica, prijatelji, saradnici i kolege, koje će izvoditi Radovanovićeve najveće hitove.

Njegov kum Milan Mitković proveo je poslednje sate Darkovog života s njim. U intervjuu za Kurir govori o predstojećem koncertu, Darkovoj porodici, a prisetio se i tog kobnog 11. juna 2011. godine.

1/6 Vidi galeriju Poslednja fotografija Darka Radovanovića i zajednički trenuci s kumom Foto: Privatna Arhiva

- Na dan Darkovog rođenja organizovaćemo koncert "Sećanje na Darka Radovanovića", na kojem će se pojaviti mnoge njegove kolege koje će izvesti njegove numere. Biće prikazan i kratkometražni film, a čuće se i numera koja nikad nije ugledala svetlost dana. U pitanju je humanitarni koncert, a sav prihov namenjen je deci bez roditelja. Zahvaljujem se gradu i novom predsedniku Obrenovca, koji je platio salu u kojoj će biti koncert. Zahvalan sam i svim ljudima koji će biti uz mene. Inače, mnogi pevači su podržali našu ideju, ali s obzirom na to da je u pitanju nedelja, neki zbog svojih poslovnih obaveza neće moći da učestvuju na koncertu. Da je u pitanju drugi dan, sigurno bi došli.

Kako je izgledao taj 11. jun?

- Što se tiče 11. juna 2011. godine, kad se vratim unazad, krenem od noći pre, kad je gostovao u "Plitvicama" u Inđiji. Bilo je toliko naroda da nismo znali kako ćemo izaći iz kola i otići do bine. Pitali smo se: "Šta je ovo i o čemu se radi?!" Odradio je taj nastup, to je bila takva energija da nemam reči. Pevao je pesme s posvetom, meni, prijateljima... Bilo je savršeno! Stigli smo u šest ujutru kod mene kući, a on je već u osam trebalo da ide da gostuje u jutarnjem programu. Jedva je ustao. Kad je otišao do kupatila, zove me i kaže: "Čoveče, razbio sam luster!" Znate da je imao malo kosu nagore i kako je uzeo da namesti frizuru, on je udario u luster i tako je pukao.

Da li je nešto ukazivalo na tragediju?

- Tih dana pred smrt non-stop je govorio: "Ja sam umoran, ja sam umoran, jedva čekam odmor." Jedva je čekao taj odmor koji je trebalo da se desi posle Larinog rođendana. I on jeste bio umoran, ali to njegovo pričanje o tome prevazilazilo sve. Mislim, ja sam neko ko je bio stalno s njim i znao sam kako mu je. On je samo hteo da ode na odmor pa da posle toga ide na letnju turneju. On je tada bio mnogo popularan, to je bio najveću uspon njegove karijere.

Njegova poslednja fotka

Poslednja fotka Darka Radovanovića Foto: Privatna Arhiva

Kao što smo već pisali njegov kum bio je sa njim u poslednjoj pevačevoj noći, a upravo tada je nastala i njegova poslednja fotka.

Pevač je na sebi imao belu košulju i pozirao je spremno ispred objektiva, ne sluteći da će nekoliko trenutaka kasnije tragično nastradati.

Pogledajte dodatni snimak: