Kristijan Golubović nakon raskida sa Kristinom Spalević, sa kojom ima dva sina, obukao je njen bademantil, a onda saopštio da želi da ga u istom sahrane.

Iako je Kristijan Golubović u prvi mah mislio da je reč o prolaznoj krizi i da će mu se partnerka Kristina Spalević vratiti, ona je definitivno stavila tačku na njihov odnos.

Golubović je rešio da zadrži Kristinin bademantil, koji joj je kupio dok je bila trudna, a kada ga je obukao rekao je da želi da ga u njemu i sahrane.

- E ovako, ovaj bademantilčić sam ti kupio kad si bila trudna i neke sam ti papuče kupio uz njega. A sad pošto sam oslabio dam ti ku*ac, ja ću da ga uzmem. U njemu me sahranite - rekao je Golubović.

Kristina se nedavno oglasila na svom Instagramu i pokazala da se zbog stresa kroz koji prolazi suočila i sa zdravstvenim problemom. Snimkom svog lica i jednom rečenicom odgovorila je na prozivke.

- Osuđena sam da idem po emisijama kao neka karakondžula. Više sa ovim herpesima... To mi je izašao herpes na usnama od foliranja za Elitu- rekla je Kristina uz malo ironije

Nakon burnog raskida sa Kristinom Spalević, Kristijan Golubović takođe je prolazio kroz jedan od najtežih perioda u svom životu. Žestoki momak se oseća loše zdravstveno, što je otkrio u izjavi za Kurir.

- Nisam dobro zdravstveno. Imam pritisak od cele situacije, a danas sam blago povredio levo koleno na treningu. Za 10 dana sam izgubio 8 kilograma. Za to je zaslužan i veliki stres koji sam imao u prethodnom periodu. Sva ta nagađanja i lupetanja... Jako sam se dao treningu. Želim da pariram mladom čoveku - rekao je Kristijan za Kurir.

