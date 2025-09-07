Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica, još jednom je privukao pažnju javnosti, ali ovoga puta ne zbog svojih kontroverznih nastupa, već zbog automobila koji vozi.

Naime, poznati treper je uslikan za volanom luksuznog automobila marke "Mercedes", modela G63 Brabus Rocket 900, čija cena dostiže vrtoglavih 650.000 evra. Brabus je specijalizovan za ekstremne performanse, luksuzne detalje i agresivan dizajn, a njihova Rocket 900 edicija predstavlja vrhunac onoga što ovaj tjuner nudi.

Inače, ovaj luksuzni autmobil, samo je jedan od skupocenih četvorotočkaša koje Desingerica poseduje, a kako se priča njegov vozni park vredan je više od dva miliona evra.

Ovaj luksuzni autmobil, samo je jedan od skupocenih četvorotočkaša koje Desingerica poseduje, a kako se priča njegov vozni park vredan je više od dva miliona evra. "On je tu da zabavlja publiku"

JK nije imala dlake na jeziku, te je bila izuzetno oštra kada je reč o treperu.

"Naš odnos je takav da ne znam da li da počnem da plačem ili da se smejem. Ja ne bih nazvala to odnosom, pre bih nazvala jednim hororom za koji se nadam da će posle 40 epizoda da se pretvori u jednu lepu priču sa srećnim krajem", priča Karleuša o Desingerici i nastavlja:

"Meni je došlo da plačem jer sam shvatila šta me čeka u 40 snimajućih dana sa nekim ko je van kontrole, ali radićemo i na njemu jer je on kao neko dete sa posebnim potrebama koje ćemo držati pod kontrolom", bila je oštra JK i dodala:

"Najbintije je da kažemo da smo tu zbog kandidata i da želimo da nađemo zvezdu, Desingerica je tu da zabavlja publiku dok ostatak žirija radi nešto konstruktivnije, a to je da radimo sa kandidatima koji treba da pokažu najbolje što imaju u sebi."

