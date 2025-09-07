Slušaj vest

Mladen Mijatović je pre dve godine napustio novinarstvo radi diplomatske službe u Izraelu i Bahreinu, a sad se ponovo vratio u Srbiju.

Mijatović je potpisao ugovor sa "Pinkom", pa ćemo ga uskoro ponovo gledati na toj televiziji, gde će ponovo raditi zajedno s bivšom partnerkom Deom Đurđević.

Dea Đurđević oglasila se sada na svom profilu na Instagramu, doterana i nasmejana. Ona je pozirala u dugačkoj damskoj haljini, a dole je obula štikle. Kosu je vezala u punđu i ceo stajling upotpunila nakitom, a mnogi su primetili da voditeljka blista.

Raskid je bio zajednička odluka

Mladen Mijatović saopštio je putem svog Instagram naloga da su on i Dea Đurđević nakon šest godina raskinuli.

- Obaveštavam da smo Dea i ja stavili tačku na naš zajednički emotivni život. Rastali smo se u prijateljskim odnosima, uz puno poštovanja.

Nedugo zatim, oglasila se i Dea.

- To je naša zajednička odluka i zajednička izjava ujedno. Ništa ne bih dodavala na ono što je Mladen objavio, ujedno je to naše zajedničko oglašavanje - poručila je ona za "Pink".

