MLADEN MIJATOVIĆ SE VRATIO U SRBIJU, A USKORO ĆE ČESTO VIĐATI DEU! Ona se oglasila, nikad srećnija: Zablistala i ne skida osmeh s lica
Mladen Mijatović je pre dve godine napustio novinarstvo radi diplomatske službe u Izraelu i Bahreinu, a sad se ponovo vratio u Srbiju.
Mijatović je potpisao ugovor sa "Pinkom", pa ćemo ga uskoro ponovo gledati na toj televiziji, gde će ponovo raditi zajedno s bivšom partnerkom Deom Đurđević.
Dea Đurđević oglasila se sada na svom profilu na Instagramu, doterana i nasmejana. Ona je pozirala u dugačkoj damskoj haljini, a dole je obula štikle. Kosu je vezala u punđu i ceo stajling upotpunila nakitom, a mnogi su primetili da voditeljka blista.
Raskid je bio zajednička odluka
Mladen Mijatović saopštio je putem svog Instagram naloga da su on i Dea Đurđević nakon šest godina raskinuli.
- Obaveštavam da smo Dea i ja stavili tačku na naš zajednički emotivni život. Rastali smo se u prijateljskim odnosima, uz puno poštovanja.
Nedugo zatim, oglasila se i Dea.
- To je naša zajednička odluka i zajednička izjava ujedno. Ništa ne bih dodavala na ono što je Mladen objavio, ujedno je to naše zajedničko oglašavanje - poručila je ona za "Pink".
