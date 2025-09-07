Slušaj vest

Pevačica Nela Bijanić u šestoj deceniji izgleda fenomenalno.

Naime, Nela (55) je pre mesec dana bila na letovanju odakla se oglasila provokativnim slikama i sve oduševila izgledom na kojem bi joj mogle pozavideti i mnogo mlađe žene i devojke.

Foto: Printscreen

Nela je pozirala u moru, dok su je zapljuskivali talasi, a njene obline u narandžasto-crnom bikiniju i zategnuto telo svi su komentarisali.

"Da je sve onako kako se čini, voda koju rukom zahvatiš iz mora bila bi plava" - napisala je pevačica tada.

1/8 Vidi galeriju Nela Bijanić nekad i sad Foto: Damir Dervisagic, Printscreen, Printscreen/Prva TV

Podsetimo, ona je više od 10 godina bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, s kojim je dobila sina Olivera.

Ona je otkrila da joj je intuicija poručivala da nešto nije u redu, te da nikada u životu ne bi oprostila prevaru.

1/10 Vidi galeriju Nela Bijanić Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Prva TV

- To je sve život. Nedavno sam baš rekla, kad sam se ja razvela mogu svi. To znači, pošto sam ja jedna račica, porodična žena, kada sam se udala spustila sam roletne! Ja, koja sam ribetina, koja ode u Švajcarsku, Nemačku, Holandiju da peva i odem samo na nastup, pa u hotel i na aerodrom! Ništa me drugo nije zanimalo, imam svoju porodicu, tu priča počinje i tu se završava - rekla je Nela.

Nela je je duže vreme sumnjala u svog supruga, ali je odlučila da ćuti kako bi videla u kom smeru će stvari da se odvijaju. Međutim, da stvar bude još gora, njen muž je ljubavnicu doveo u njihovu zajedničku kuću, te ih je uhvatila na delu.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: