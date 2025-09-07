OŽENIO SE BIVŠI DEČKO NAŠE POZNATE PEVAČICE! Bio u centru skandala zbog nagih fotki, mnoge dame su uzdisale za njim, a sad je stao na ludi kamen (FOTO)
Bivši učesnik rijalitija "Farma" i bivši dečko pevačice Katarine Grujić, poznati stomatolog Boris Stamenković, postao je otac prošle godine. Boris se nakon učešća u rijalitiju povukao iz javnosti, mada je na svojim društvenim mrežama jako aktivan. Stamenković je svoju izabranicu Milanu zaprosio 2022.
Sada su Boris i njegova izabranica priredili svadbeno slavlje, a dok je ona blistala u beloj, sirena venčanici, mladoženja se odlučio za crno-belo odelo.
Inače, Boris i Milana sina Viktora dobili su u februaru prošle godine.
Bio u centru skandala
Stamenković je i nakon učešća u rijalitiju privlačio pažnju medija, ne samo zbog burne ljubavi sa Katarinom, već i zbog fotografija na kojima je nag koje su procurele u medije što je tada bio ozbiljan skandal. Inače, Boris je nakon "Farme" otvorio svoju stomatološku ordinaciju i veoma je uspešan u svom poslu.
