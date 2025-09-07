Slušaj vest

Nakon što je sinoć u prepunoj dvorani obeležila rođendan uz nezaboravan koncert i aplauze koji nisu prestajali, Ana Bekuta večeras nastavlja muzičko slavlje drugim uzastopnim nastupom.

Publika, koja je već prve večeri pevala uglas sa njom, ponovo ima priliku da uživa u vanvremenskim hitovima, emotivnim baladama i atmosferi koja se retko viđa.

Nakon što je sinoć u prepunoj dvorani obeležila rođendan uz nezaboravan koncert i aplauze koji nisu prestajali, Ana Bekuta večeras nastavlja muzičko slavlje

Bekuta je još jednom dokazala da je jedna od najvoljenijih pevačica domaće scene, a njeni koncerti spoj tradicije, emocije i vrhunske muzike prerasli su u prave praznike za dušu. Drugo veče obećava jednako snažan doživljaj, i još jedno nezaboravno muzičko putovanje kroz njenu bogatu karijeru.

U publici su se našli mnogi poznati – glumac Slobodan Ćustić, pevač Halid Muslimović, kao i voditeljke Dragana Katić i Vesna Milanović.

Među prisutnima je bila i pevačica Buba Miranović, čije prisustvo je izazvalo veliko interesovanje i aplauze publike jer je izašla iz medijske ilegale.

Uoci samog koncerta priznaje da je sinoć jedva izdrzala, a da ne pusti suzu.

Okupila pola estrade na jučerašnjem koncertu

Pored Željka Samardžića koji je bio gost na koncertu, u prvim redovima se našla i  naša istaknuta umetnica, Snežana Đurišić.

Pored su sedeli supruga pokojnog Šabana Šaulića koja je izgledala izuzetno elegantno i istaknuti urednik Goran Jovanović. Osim njih Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš su takođe prisustvovali spektaklu, ali i mnogi drugi.

