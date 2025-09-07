POZNATI BRAČNI PAR SE BAŠKARI U BESNOJ VILI OD 3.000.000 € NA DEDINJU: Poseduju i vozni park od 500.000€, a svi se pitaju odakle im pare...
Samoprozvani "Bog obrva" Adam Adaktar nesvakidašnjim izgledom i izjavama, skrenuo je pažnju javnosti na sebe, a često se hvali i svojim raskalašnim životom.
Putovanja na egzotične destinacije i odsedanje u basnoslovno skupim hotelima, vila na Dedinju sa bazenom, garderoba sa potpisom najpoznatijih svetskih dizajnerskih brendova - samo su neke stvari koji čine megalomanski život Adama Adaktara , njegove žene Anđele i njegove porodice.
Svi se pitaju samo jedno – odakle pare za sav taj luksuz?
Mnogi u Srbiji su već godinama u poslu sa obrvama, ali od toga nisu profitirali ni blizu kao Adaktarovi. Za samo pet godina Adam je otvorio nekoliko lokala na najtraženijim lokacijama u Beogradu. Posle prvog "Adaktar centra" koji je otvoren 2017. godine u srcu Vračara, Adam i njegova porodica pokrenuli su i bjuti centar, a zakupili su i lokal u elitnom delu Novog Beograda.
Kako je pisao "Pink", Adaktarovi su vlasnici nekoliko luks nekretnina u Beogradu, a ona koja najviše upada u oči je vila na Dedinju sa velelepnim dvorištem i bazenom. Kako se šuška u beogradskim krugovima vrednost Adaktarove vile je čak3.000.000 evra.
Prema tvrdnjama dobro obaveštenog izvora bliskog čuvenoj porodici njihova luksuzno opremljena vila ima čak 700 kvadrata i opremljena je najskupjim nameštajem naručenim u inostranstvu.
Vozni park vredan 500.000 evra
Bahati život Adaktarovih nema kraja. To pokazuje i vozni park ove imućne porodice koji se procenjuje na više od pola miliona evra! Svi se sećamo bizarnog otkrivanja pola prvog Adamovog deteta, kada je njegov džip marke „Maserati“ bio ofarban u svetlo plavu boju. A onda je njegova majka Alis za otkrivanje pola trećeg deteta, isti taj automobil ofarbala u svetlo roze boju, bez Adamovog znanja što ga je veoma razljutilo.
