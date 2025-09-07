Slušaj vest

Nakon spektakla koji je priredila na prvom koncertu, Ana Bekuta će večeras ponovo zasijati na sceni Sava centra.

Na drugi koncert došla je vidno srećna i ushićena, sa širokim osmehom i posebnom energijom kojom je pozdravila vernu publiku.

- Zadovoljna sam sinoćnim koncertom, zadovoljna sam kako sam pevala. Publika je sve lepo prihvatila. 50 pesama sam pevala, baš je bilo impozantno i takmičila sam se sama sa sobom, uspela sam. Išla sam na časove glume da ne bih zaplakala - počela je pevačica pa otkrila šta joj je bilo sinoć najteže:

1/4 Vidi galeriju Nakon što je sinoć u prepunoj dvorani obeležila rođendan uz nezaboravan koncert i aplauze koji nisu prestajali, Ana Bekuta večeras nastavlja muzičko slavlje Foto: Kurir

- Balada o majci, pesma o godinama koja je posvećena mom ocu, pa pesma posvećan Milutinu. Kontrolisala sam se, ne bih volela da sam plakala. Ne bi bilo dobro, ne bih volela da postoji takav snimak. Jedva sam preživela prve tri pesme, posle je sve išlo kao po loju.

Na pitanje šta je za Ani recept za dugo trajanje na estradi, pevačica je mudro odgovorila:

2 Ana Bekuta posle koncerta Izvor: Kurir

- Recept je jedna ideja u kojoj sam želela da snimam kvalitetne pesme. Išla sam svojom pričom, nije bilo lako, ali evo nas danas. 40 godina rada je iza mene, svakom bi ovako savetovala da radi. Samo da radi posao s ljubavlju - izjavila je ona.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: