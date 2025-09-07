Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić doživela je udes, ali, srećom, prošla je bez povreda, što se može zaključiti iz njene objave na Instagramu.

Ana Ćurčić se oglasila na svom Instagram profilu i podelila fotografiju izgrebanog automobila s mesta nesreće.

"Video ide sutra, jer sam imala sudar", napisala je Ana.

Divljala na ulici i svađala se sa nepoznatom ženom

U decembru prošle godine bilo je zakazano suđenje dve bivše najbolje drugarice, Ane Ćurčić i Milene Kačavende u Trećem osnovnom sudu na Novom Beogradu, a domaći mediji su tad snimilI Anu kako na putu do suda ulazi u raspravu sa prolaznicom na ulici, a kako se može čuti, njih dve su se posvađale zbog parkinga.

Promenila zanimanje

Nakon što je u rijalitiju "Zadruga" osvojila drugo mesto, te joj je za dlaku umakla nagrada od 50.000 evra, Ana je odlučila da promeni zanimanje. Ćurčićeva je rešila da postane influenserka, te je otvorila Jutjub kanal gde redovno objavljuje video-sadržaj.

