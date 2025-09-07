Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić doživela je udes, ali, srećom, prošla je bez povreda, što se može zaključiti iz njene objave na Instagramu.

Ana Ćurčić se oglasila na svom Instagram profilu i podelila fotografiju izgrebanog automobila s mesta nesreće.

Ana Ćurčić imala udes
Foto: Printscreen

"Video ide sutra, jer sam imala sudar", napisala je Ana.

Divljala na ulici i svađala se sa nepoznatom ženom

ana-curcic-milena-kacavnda.jpg
Foto: Petar Aleksić

U decembru prošle godine bilo je zakazano suđenje dve bivše najbolje drugarice, Ane Ćurčić i Milene Kačavende u Trećem osnovnom sudu na Novom Beogradu, a domaći mediji su tad snimilI Anu kako na putu do suda ulazi u raspravu sa prolaznicom na ulici, a kako se može čuti, njih dve su se posvađale zbog parkinga.

Promenila zanimanje

Voditeljka i bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić doživela je udes, ali, srećom, prošla je bez povreda, što se može zaključiti iz njene objave na Instagramu  Foto: Printscreen TV Pink, Printscreen, ATA images

Nakon što je u rijalitiju "Zadruga" osvojila drugo mesto, te joj je za dlaku umakla nagrada od 50.000 evra, Ana je odlučila da promeni zanimanje. Ćurčićeva je rešila da postane influenserka, te je otvorila Jutjub kanal gde redovno objavljuje video-sadržaj.

Ne propustiteStarsANA ĆURČIĆ DIVLJALA NA ULICI, SVAĐALA SE S NEPOZNATOM ŽENOM! Isplivali snimci, Zvezdanova bivša BESNA otišla na suđenje sa Kačavendom
screenshot-11.jpg
RijalitiMARKO ĐEDOVIĆ OTKRIO DETALJE POMIRENJA ANE I ZVEZDANA! Osuo žestoku paljbu, pa spomenuo i SILOVANJE: Ceo svet joj se smeje!
ana-curcic-zvezdan-slavnic.jpg
StarsZORICA MARKOVIĆ SE OGLASILA NAKON POMIRENJA ZVEZDANA I ANE ĆURČIĆ! Evo i kako je reagovala na pomen Anđelinog imena
untitled4.jpg
StarsANĐELA SAZNALA DA SU SE ZVEZDAN I ANA POMIRILI: Sada je svima jasno da sam bila ovca...

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP539 Izvor: kurir tv