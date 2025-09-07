Slušaj vest

Ana Bekuta je drugo veče svog muzičkog spektakla započela na posebno emotivan način – pesmom koju je posvetila svojoj pokojnoj majci. Već prvi taktovi izazvali su snažne emocije kako kod nje, tako i kod publike, a atmosfera u prepunoj dvorani bila je ispunjena poštovanjem i suzama.

„Sinoć sam jedva izdržala, a da ne pustim suzu“, priznala je Bekuta uoči večerašnjeg nastupa, a upravo otvaranje koncerta ovom pesmom pokazalo je koliko su emocije i sećanja važan deo njenog stvaralaštva.

Bekuta počela koncert pesmom koju je posvetila pokojnoj majci Izvor: Kurir

Nakon toga, koncert je nastavljen u dobro poznatom duhu – vanvremenski hitovi, snažne balade i bezrezervna podrška publike još jednom su pokazali zašto je Ana Bekuta jedna od najvoljenijih pevačica domaće scene.

Okupila brojna velika estradna imena

Nakon što je sinoć u prepunoj dvorani obeležila rođendan uz nezaboravan koncert i aplauze koji nisu prestajali, Ana Bekuta večeras nastavlja muzičko slavlje Foto: Kurir

U publici su se našli mnogi poznati – glumac Slobodan Ćustić, pevač Halid Muslimović, kao i voditeljke Dragana Katić i Vesna Milanović.

Među prisutnima je bila i pevačica Buba Miranović, čije prisustvo je izazvalo veliko interesovanje i aplauze publike jer je izašla iz medijske ilegale.

WhatsApp Image 2025-09-07 at 19.21.00_898e7408.jpg
WhatsApp Image 2025-09-07 at 19.24.12_5a70bfa0.jpg
WhatsApp Image 2025-09-06 at 21.38.50_43bb03f4.jpg
Ana Bekuta na svom koncertu

