S KEBOM BI ŽELELA I INTIMNE ODNOSE I BRAK... Poznata glumica šokirala priznanjem: Kupio me je ovim za ceo život!
Glumica Eva Ras u jednoj emisiji odigrala je igraicu "Odnosi, brak, korpa" i od svih ponuđenih muškaraca sa javne scene izabrala Dragana Kojića Kebu uz reči: "Njemu može sve".
Bez obzira na njene godine Eva Ras je uvek spremna da odgovori na svaki izazov. Gostujući u emisiji "Lično sa" govorila je o mnogim detaljima iz svog intrigantnog i zanimljivog života, ali i odigrala zabavnu igricu.
Imala je zadatak da od ponuđenih muškaraca sa javne odluči ko je za seks, ko za brak, a kome bi "dala korpu".
- Aco Pejovié - korpa! Era Ojdanić - korpa! Lazar Ristovski - korpa! Desingerica... Ne znam, ali videla sam da je ćelav, tako da korpa. Haris Dzinović, ako skine sešir, možda. Mima Karadzić? I on je odrtavio, i njemu korpa! Dragan Kojić Keba, on je moj idol, njemu može sve - rekla je Eva za Republiku.
Video koji je izazvao brojne reakcije na internetu podelio je na svom Tiktok nalogu i sam Dragan Kojić Keba, koji je očigledno bio polaskan Evinim komplimentom.
Glumica je i objasnila zašto Kebu bira za sve.
- Jednom je rekao da želi da ima moje knjige i time me je kupio za ceo život - zaključila je Eva Ras.
Zabavljala se sa čuvenim piscem Danilom Kišom
- Kad sam bila mlada, zabavljala sam se sa Danilom Kišom. On bi bio srećan da sazna da nije bio samo veliki pisac već i veliki muškarac. Zabavljali smo se neko vreme, ali to nije prijalo ni njemu ni meni. Međutim, nastavili smo da se zabavljamo, dok me jednom nije uhvatio za ruku i rekao: "Je l' ja to dobro osećam da ni tebi nije dobro sa mnom?" - rekla je Eva.
kurir.rs/republika
