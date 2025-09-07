Slušaj vest

Glumica Eva Ras u jednoj emisiji odigrala je igraicu "Odnosi, brak, korpa" i od svih ponuđenih muškaraca sa javne scene izabrala Dragana Kojića Kebu uz reči: "Njemu može sve".

Bez obzira na njene godine Eva Ras je uvek spremna da odgovori na svaki izazov. Gostujući u emisiji "Lično sa" govorila je o mnogim detaljima iz svog intrigantnog i zanimljivog života, ali i odigrala zabavnu igricu.

Pevač još uvek čeka na potvrdu za učešće u žiriju

Imala je zadatak da od ponuđenih muškaraca sa javne odluči ko je za seks, ko za brak, a kome bi "dala korpu".

- Aco Pejovié - korpa! Era Ojdanić - korpa! Lazar Ristovski - korpa! Desingerica... Ne znam, ali videla sam da je ćelav, tako da korpa. Haris Dzinović, ako skine sešir, možda. Mima Karadzić? I on je odrtavio, i njemu korpa! Dragan Kojić Keba, on je moj idol, njemu može sve - rekla je Eva za Republiku.

Eva Ras

Video koji je izazvao brojne reakcije na internetu podelio je na svom Tiktok nalogu i sam Dragan Kojić Keba, koji je očigledno bio polaskan Evinim komplimentom.

Glumica je i objasnila zašto Kebu bira za sve.

- Jednom je rekao da želi da ima moje knjige i time me je kupio za ceo život - zaključila je Eva Ras.

Zabavljala se sa čuvenim piscem Danilom Kišom

- Kad sam bila mlada, zabavljala sam se sa Danilom Kišom. On bi bio srećan da sazna da nije bio samo veliki pisac već i veliki muškarac. Zabavljali smo se neko vreme, ali to nije prijalo ni njemu ni meni. Međutim, nastavili smo da se zabavljamo, dok me jednom nije uhvatio za ruku i rekao: "Je l' ja to dobro osećam da ni tebi nije dobro sa mnom?" - rekla je Eva.

kurir.rs/republika

