Slušaj vest

Estradni sukob između Goce Lazarević i Zorice Marković, čini se, i dalje traje. Nedavno je Goca Lazarević u intervjuu oštro odbacila tvrdnju da su koleginice, na šta je Zorica Marković brzo odgovorila.

- Ona ne zna kakve smo mi to koleginice... Bože, svašta! Dovoljno je sve Zahar rekao, ona stvarno nije koleginica. Ja nju ne smatram ni za šta, posle te reakcije šta ima da je smatram. Jadno je. Neka se ona zahvali Zaharu što je bio u njenom životu! Kao nadžak baba neka je... Nažalost, tu ništa ne pomaže. Rđavom k**cu i buva smeta - rekla je Zorica Marković.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Sukob između Zorice Marković i Goce Lazarević započeo je pre godinu dana na proslavi 100 godina RTS-a, kada je Goca pred novinarima burno reagovala.

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

Pitali su je da li bi ušla u rijaliti, što ju je izbacilo iz takta pa je odgovorila na svoj način. Tada je Zorica, koja je već nekoliko puta bila u rijalitiju, prvi put žestoko uzvratila.

kurir.rs/informer

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: