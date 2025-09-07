Slušaj vest

Pevačica Mia Borisavljević našla se nedavno u neprijatnoj situaciji kada joj je ponuđena pesma koja je, kako se ispostavilo, već bila prodata drugom izvođaču. Mia je otvoreno govorila o ovom pokušaju prevare, ali i o svojim poslovnim i privatnim planovima, kao i o tome koliko je trnovit put do uspeha bio na samom početku njene karijere.

Za svoj prvi album si morala da pozajmiš 60.000 evra, kako je to izgledalo?

- Ja sam verovala da ću uspeti. Nisam ni prva, ni poslednja koja je pozajmila novac, kako bih uložila u posao.

Da li ti je bilo teško da kasnije vratiš taj novac?

- Upravo zbog toga kada radite naporno, onda imate motivaciju da uspete. Nije bilo lako, ali mi je drago jer sam marljivo radila i trudila se, kako bih uspela.

Da li radiš na novim pesmama?

- Ne dopada mi se ono što čujem. Jedna pesma koju su mi nudili da kupim, već je bila kupljena. Nudili su mi da kupim nešto, što je već nečije. Rekla sam Bojanu(mužu) da siđe u studio i napravi mi on neku pesmu.

Koliko je učestalo to da se pokušavaju prevare tog tipa, da se nekom proda pesma, koja već nekom pripada?

- Nije ništa novo. Ja sam to saznala dvanaest sati od toga kad mi je pesma ponuđena. Ne želim da snimam na silu, već da otpevam nešto za šta smatram da je kvalitetno.

Pevačica Mia Borisavljević godinama je u fitnes biznisu i mnoge žene treniraju uz pomoć sprava za vežbanje njenog brenda. Jedna od njih bila je Leposava Bajković, koja je nedavno šokirala javnost kada je otkrila da su joj u jednom od salona koji koriste Mijine aparate spržili kožu na stomaku.

