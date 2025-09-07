Slušaj vest

Ana Ćurčić se najpre oglasila na svom Instagram profilu i podelila fotografiju oštećenog automobila s mesta nesreće.

Ćurčićeva se sada oglasila za domaće medije i otkrila kako je došlo do nezgode.

- Išla sam sa maminom rođendana najnormalnije i vidim krajičkom oka neki auto koji je sa strane prepolovio ulicu i direktno se spucao u mene. Ja sam, sva sreća, izbegla, ali mi je udario celu desnu stranu auta, ceo taj deo mi je oštetio. Ja sam kočila i on zajedno samnom. Baš me je dobro udario. Ja sam udarila ruku i vrat me malo boli kako sam se cimnula dok sam kočila - rekla je bivša rijaliti učesnica za "Hype".

1/9 Vidi galeriju Voditeljka i bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić doživela je udes, ali, srećom, prošla je bez povreda, što se može zaključiti iz njene objave na Instagramu Foto: Printscreen TV Pink, Printscreen, ATA images

Divljala na ulici i svađala se sa nepoznatom ženom

U decembru prošle godine bilo je zakazano suđenje dve bivše najbolje drugarice, Ane Ćurčić i Milene Kačavende u Trećem osnovnom sudu na Novom Beogradu, a domaći mediji su tad snimilI Anu kako na putu do suda ulazi u raspravu sa prolaznicom na ulici, a kako se može čuti, njih dve su se posvađale zbog parkinga.

Promenila zanimanje

Foto: Printscreen

Nakon što je u rijalitiju "Zadruga" osvojila drugo mesto, te joj je za dlaku umakla nagrada od 50.000 evra, Ana je odlučila da promeni zanimanje. Ćurčićeva je rešila da postane influenserka, te je otvorila Jutjub kanal gde redovno objavljuje video-sadržaj.

