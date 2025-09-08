Slušaj vest

Nekadašnji rijaliti učesnik i pobednik "Zadruge" Dejan Dragojević, kako je objavio na društvenim mrežama, za tri nedelje uspeo je da smrša čak 10 kilograma. On je objavio fotografiju iz teretane i otkrio koje nemirnice je izbacio iz ishrane.

"Tri nedelje bez hidrata. Cepanje na max. Snimam jer bi za sliku rekli fotošop. Sa 101 kilogram spao sam na 91 kilogram" - napisao je Deajan i pohvalio se rezultatima.

Dejan Dragojević Foto: Printscreen/Instagram

Dejan Dragojević kupio kuću

Podsetimo, Dejan je nedavno saopštio da je kupio prvu nekretninu u koju se uselio posle razvoda od Dalile.

- Kupio sam kuću! Vreme je da Vam se pohvalim. 27. noć u Ramazanu, moje dove kroz celi taj mesec i na kraju evo ishoda. Sve vezujem za veru. Svako od vas neka lepe stvari povezuju za Boga, koje god vere bili budite vernici. Allah daje onome kome on hoće, celi svet da mu uzima ne može mu uzeti. Napravljeni su neki životni koraci koji su me bacali na sve strane, ali kada spoznaš boga vratiš se na pravi put - rekao je on.

- Sećam se kada sam došao u kuću kod porodice sa kojim nisam pričao, vratio sam se u malu sobu sa džakom stvari, bez auta, sata, para, budućnosti, nade i bez osećaja za samog sebe. Onog trenutka kada nisam vise mogao sa samim sobom i kada me je gušio život, mediji, popularnost, lažan život, lažni ljudi odlučio sam da Vam priznam moju istinu i da Vam objasnim mene u Islamu. Od tog dana sve mi se vratilo, Allah mi je dao Jovanu koja je nešto najbolje i najlepše, poštuje mene i moje izbore, pravila iftare, trpela uvrede, motivisala me svakog dana. Sve je došlo na svoje - napisao je između ostalog.

Prešao u islam

Dejan Dragojević, nije se vratio pravoslavnoj veri posle razvoda od Dalile, s kojom je živeo u Bosni i Hercegovini gde je i primio muhamedovsko učenje. Njegov bivši tast jednom je govorio koliko je Dragojević u veri i islamu.