Fatalna plavuša Jovana Jocić, koja je inače bivša žena frontmena "Magla benda" Vladana Savića bila je u nedelju na svadbi kod nekadašnjeg rijaliti učesnika Borisa Stamenkovića.

Boris Stamenković izgovorio je sudbonosno "da" pred Bogom u crkvi, svojoj izabranici Milani Kozarev.

Jovana Jocic sa partnerom Foto: Pritntscreen/Instagram

Naime, Jovana se juče na veselju pojavila sa svojim novim izabranikom, sa kojim je nedavno dobila dete, a svojom provokativnom haljinom privukla je veliku pažnju. U pitanju je bila dugačka crna haljina koja je imala dubok dekolte i ogroman šlic, koji je naročito došao do izražaja kada je sela pored svog partnera, a on ju je grlio i ljubio, te je sve prštalo od emocija.

Jovana Jocic sa partnerom Foto: Pritntscreen/Instagram

Volela dva pevača

Saša Kovačević bio je i emotivnoj vezi sa Jovanom četiri godine, a 2017. godine stavili su tačku na svoju ljubav. Jovana je kasnije uplovila u vezu sa Vladanom Savićem, frontmenom Magla benda sa kojim je dobila ćerku.