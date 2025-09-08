Slušaj vest

Pevač Sloba Radanović uživa u ljubavi sa suprugom Jelenom, sa kojom je pre dve i po godine dobio sina kojem su dali ime Damjan. Naime, Slobina supruga Jelena sada je na svom profilu na Instagramu objavila sliku oca i sina sa fudbalskog terena i sve oduševila.

Sloba Radanović sa sinom igra fudbal Foto: Pritnsceen/Instagram

Pored Slobe nalazila se fudbalska lopta, a mali Damjan je trčao za ocem, te su mnogi zaključili da su ponosni roditelji već odabrali sport kojim će se njihov naslednik baviti i koji je veoma profitabilan.

Skladan brak i roditeljstvo

Pevač Sloba Radanović u skladnom je braku sa suprugom Jelenom, a nedavno je progovorio o roditeljstvu i tom prilikom istakao da bi voleo da se njihova porodica proširi, ali ne u skorije vreme.



- To je neka sedma dimenzija ljubavi, ne znaš da je imaš dok se ne dogodi. Damjan je kruna mog života, sve što sam zamišljao i kako sam ga zamišljao, ispao je bolje od toga. Non stop je nasmejan i voli bubnjeve, pravi je dečak. Najlepša stvar je što sam baš njegov otac. Ne krijem da bih voleo da imam više dece, trenutno ne radimo na tome, ali želim - rekao je Sloba Radanović ističući veliku ljubav prema ulozi oca.