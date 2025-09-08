Slušaj vest

Pevač Sloba Radanović uživa u ljubavi sa suprugom Jelenom, sa kojom je pre dve i po godine dobio sina kojem su dali ime Damjan. Naime, Slobina supruga Jelena sada je na svom profilu na Instagramu objavila sliku oca i sina sa fudbalskog terena i sve oduševila.

Sloba Radanović
Sloba Radanović sa sinom igra fudbal Foto: Pritnsceen/Instagram

Pored Slobe nalazila se fudbalska lopta, a mali Damjan je trčao za ocem, te su mnogi zaključili da su ponosni roditelji već odabrali sport kojim će se njihov naslednik baviti i koji je veoma profitabilan.

Skladan brak i roditeljstvo

Pevač Sloba Radanović u skladnom je braku sa suprugom Jelenom, a nedavno je progovorio o roditeljstvu i tom prilikom istakao da bi voleo da se njihova porodica proširi, ali ne u skorije vreme.


- To je neka sedma dimenzija ljubavi, ne znaš da je imaš dok se ne dogodi. Damjan je kruna mog života, sve što sam zamišljao i kako sam ga zamišljao, ispao je bolje od toga. Non stop je nasmejan i voli bubnjeve, pravi je dečak. Najlepša stvar je što sam baš njegov otac. Ne krijem da bih voleo da imam više dece, trenutno ne radimo na tome, ali želim - rekao je Sloba Radanović ističući veliku ljubav prema ulozi oca.

kurir.rs/blic

Ne propustiteStars"BOG MI JE VRATIO ZA SVE ŠTO SAM RADILA"! Voditeljka blagoslovena u 42. godini, evo šta se tada desilo
tamaragrujic.jpg
Stars"GLEDAM DA JE ZAŠTITIM OD MANIJAKA" Sale Tropiko zabrinut za ćerku, pevač prvi put iskreno o odnosu sa naslednicom
sale-tropiko01-news1-damir-dervisagic.jpg
Stars"SADA ME SRPSKI MUŠKARCI NEĆE VOLETI" Nina Seničar besna na ovakve očeve: Ne znam šta bih im uradila...
nina-senicar1-foto-promo.jpg
StarsJESTE LI VI, LJUDI, NORMALNI BRE?! Goca Tržan besna: To su neki novi trendovi, prvo nismo jeli svinjsku mast, a sad zdrava
Goca Tržan