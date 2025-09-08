Slušaj vest

Javnost je ostala u šoku nakon informacije da je Kristina Spalević sa decom izašla iz stana u kom je živela sa svojim nevenčanim suprugom Kristijanom Golubovićem.

Kristijan se nakon toga često oglašavao za medije, a u jednom intervjuu je istakao da je razlog njihovog rastanka pogrešna destinacija za more. Kako je naveo, njegova nevenčana supruga je izabrala sama gde će letovati i baš zbog te pogrešne destinacije su počele njihove svađe.

Više nema toleranciju

Kristina je rekla da letovanje nije presudilo da se oni rastanu, već da ona preko nekih stvari više ne želi da prelazi.

- Ako su to more i dečija bolest test za jedan odnos, onda mi je žao što se nije desilo to i pre. Znači, da je bio napolju kad su imali boginje, mi bi se onda verovatno rastali i odselili jedno od drugog. Tako da, nije istina da sam bez konsultacije sa njim zakazala letovanje, ja sam samo isticala da ne želim da idem na jednu istu destinaciju, tačnije u Hrvatsku, jer tamo nisam bila zadovoljna. Na moru sada, na Siciliji je došlo do naše najveće svađe u istoriji - rekla je Kristina, pa otkrila da li joj se Kristijan javlja nakon što se sa decom odselila iz zajedničkog stana.

- Kontaktira me stalno i piše mi isto što je pričao u medijima. On ima decu sa mnom i naravno da će pokušati sve, što je i ljudski, ali prosto ja mislim da sam dala previše šansi u našem odnosu, što pre dece, tako i nakon što smo dobili decu. Nemam poverenja u njega da može da bude normalan prema meni, da može da obuzda svoj temperament koji je takav kakav je. Ja na kraju krajeva i neću da ga menjam, ali prosto meni to ne prija i ne mogu da se nosim sa tim. To je to...

Vređao je

Kristina je isticala da ju je Kristijan često vređao, a sada je rekla da nikada nije digao ruku na nju dok su bili u odnosu.

- Moram da kažem da me nikad u životu Kristijan nije pipnuo dok smo bili u odnosu. Stvarno nikada nije digao ruku na mene - izjavila je Kristina.

Pored toga ono što je Spalevićki mnogo smetalo jeste to što je u više navrata tokom rijalitija pričao kako će joj napraviti treće dete kada izađe u spoljni svet, a istu priču je ponavljao i kada se završila "Farma".

- Vređalo me je uvek to seksualizovanje. Skrenula sam mu pažnju da se osećam užasno zbog njegovih reči i ne vidim razlog zbog čega me seksualizuje toliko. Ne možeš da pričaš neke stvari koje se ne pričaju za rođenu ženu, tako možeš da pričao o nekoj ženi sa kojom si bio na jednu noć ili si je platio. Jednostavno meni je sve to prekipelo - rekla je ona.

Kristijanova sestra svedok svega

Uvek je bila u dobrim odnosima sa Kristijanovom sestrom, koja je prošla sito i rešeto sa njima.

- Kristijanova sestra je prošla sve sa nama i sito i rešeto i vrlo dobro zna kako sam ja prolazila. Milion puta ga je savetovala da ne radi to što radi, ali mislim da konkretno javno ona mene ne bi podržala pored svog brata. Ja to razumem, to je njen brat, oni tako funkcionišu - izjavila je Spalevićka.

Za kraj pitali smo Kristinu da li postoji ikakva šansa za njihovo pomirenje.

- Ne, nema prostora za pomirenja. Nema šanse za to - ispričala je Spalevićeva.