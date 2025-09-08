SRDAČAN SUSRET GOCE ŠAULIĆ I PRVE DAME NA KONCERTU ANE BEKUTE: Veče puno emocija, osmeha i ljubavi (FOTO)
U prepunom Sava centru Ana Bekuta obeležila je rođendan uz nezaboravna dva koncerta i aplauze koji nisu prestajali, a publika je nakon oba spektakla izašla puna utisaka.
Na nastup legendarne pevačice sem dugogodišnjih fanova, došao je sam krem de la krem estrade, ali predstavnici političke scene.
Prva dama
Među počasnim gostima u subotu u prvim redovima bila je prva dama Srbije, Tamara Vučić, kao i Nataša Vulin, supruga bivšeg ministra Aleksandra Vulina.
Pre samog početka koncerta dogodio se nezaboravan susret udovice Šabana Šaulića, Gordane Šaulić, prve dame i Nataše Vulin. Usledio je srdačan pozdrav, mnoštvo osmeha i bujica pozitivne energije. Gošće nisu krile raspoloženje i nestrpljenje zbog svega što ih čeka na koncertu.
Emotivna noć
Od tragičnog odlaska Šabana Šaulića prošlo je gotovo šest godina, a koliko njegove pesme i dalje žive svedoči i činjenica da je nedavno bio održan koncert u čast legende pod nazivom „Zvezde među zvezdama - Sećanje na Šabana Šaulića“.
Goca Šaulić za Kurir je otkrila svoje impresije i priznala da su je emocije preplavile.
- Pomešane su tuga i sreća. Ponosna sam na sve što je on uradio. Drago mi je da će njegove pesme pevati ljudi koji znaju da pevaju, sve su to naši prijatelji i kolege. Neki su hteli da dođu, ali nisu mogli iz opravdanih razloga. Ovo veče je rezervisano za Šabanove pesme i za ljude koji vole njegov rad. Emotivno je sve ovo za mene. Ova noć je čast i privilegija za nas kao porodicu. Šaban kroz svoje pesme živi i hvala ljudima koji ga ne zaboravljaju. Ja poslednjih godina živim bez svoje polovine. Trebalo je da ostarimo zajedno, a starili smo koliko je Bog dozvolio - rekla je Goca za Kurir.
Gordana i Ilda o Šabanu Šauliću: