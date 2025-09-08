Prva dama

Emotivna noć

- Pomešane su tuga i sreća. Ponosna sam na sve što je on uradio. Drago mi je da će njegove pesme pevati ljudi koji znaju da pevaju, sve su to naši prijatelji i kolege. Neki su hteli da dođu, ali nisu mogli iz opravdanih razloga. Ovo veče je rezervisano za Šabanove pesme i za ljude koji vole njegov rad. Emotivno je sve ovo za mene. Ova noć je čast i privilegija za nas kao porodicu. Šaban kroz svoje pesme živi i hvala ljudima koji ga ne zaboravljaju. Ja poslednjih godina živim bez svoje polovine. Trebalo je da ostarimo zajedno, a starili smo koliko je Bog dozvolio - rekla je Goca za Kurir.