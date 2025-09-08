Slušaj vest

Mladen Mijatović, Nakon dve godine, bivši dečko Dee Đurđević, vratio se u Srbiju, a ona je zaintrigirala objavom. Naime, Mladen Mijatović je pre dve godine napustio novinarstvo radi diplomatske službe u Izraelu i Bahreinu, međutim ponovo se vratio u Srbiju. On je potpisao ugovor sa "Pinkom", pa ćemo ga uskoro ponovo gledati na toj televiziji.

Sada je voditeljka Dea Đurđević objavila fotografiju iz studija i zaintrigirala porukom.

- Nekad te vole, nekad te mrze, a nekad te slave.

Raskinuli pre godinu dana

Inače, pre godinu dana odjeknula je i vest da su Mladen i voditeljka Dea Đurđević raskinuli dugogodišnju vezu. Njih dvoje će ponovo raditi na istoj televiziji.

- Obaveštavam da smo Dea i ja stavili tačku na naš zajednički emotivni život. Rastali smo se u prijateljskim odnosima, uz puno poštovanja - rekao je on, nakon čega se oglasila i Dea.

- To je naša zajednička odluka i zajednička izjava ujedno. Ništa ne bih dodavala na ono što je Mladen objavio, ujedno je to naše zajedničko oglašavanje - poručila je ona za "Pink".

Planirali decu

Voditeljka je jednom prilikom i otkrila da su planirali decu.

- Mladen i ja smo se razdvojili bez skandala, bez ikakvih problema, lepo smo razgovarali, skoro deset godina smo bili zajedno. I sada komuniciramo, doduše Mladen živi u drugoj državi, ali smo stvarno u dobrom odnosu, i ja sam dobro - rekla je voditeljka, pa dodala:

- Da je trebalo da imamo decu, verovatno bi nam Bog namestio, kao što je sad namestio da više nismo zajedno. Meni je to stvarno u redu, nije ti svejedno kad se raziđeš sa nekim posle skoro deset godina, ali život ide dalje, ali ako možeš da se odrekneš četvrtine tela, možeš i ostalog - ispričala je Dea ranije za Večernje novosti.

Ne propustiteStarsMLADEN MIJATOVIĆ SE VRATIO U SRBIJU, A USKORO ĆE ČESTO VIĐATI DEU! Ona se oglasila, nikad srećnija: Zablistala i ne skida osmeh s lica
dea.jpg
Stars"DA JE TREBALO DA IMAMO DECU, BOG BI NAM NAMESTIO" Dea Đurđević nakon raskida iskreno progovorila o odnosu sa Mladenom Mijatovićem
deadjurdjevic-official-228954946-510351246910885-6952496051482143722-n-1.jpg
StarsOVE DETALJI O DEI ĐURĐEVIĆ NISTE ZNALI! Šokiraće vas kada shvatite koliko je obrazovana
Dea Đurđević
StarsDEA ĐURĐEVIĆ NAKON RASKIDA SA MLADENOM MIJATOVIĆEM SA OVIM MUŠKARCEM: Užuvaju i nazdravaljaju, a osmeh na njenom licu sve govori (FOTO)
Dea Đurđević