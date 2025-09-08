Slušaj vest

Mladen Mijatović, Nakon dve godine, bivši dečko Dee Đurđević, vratio se u Srbiju, a ona je zaintrigirala objavom. Naime, Mladen Mijatović je pre dve godine napustio novinarstvo radi diplomatske službe u Izraelu i Bahreinu, međutim ponovo se vratio u Srbiju. On je potpisao ugovor sa "Pinkom", pa ćemo ga uskoro ponovo gledati na toj televiziji.

Sada je voditeljka Dea Đurđević objavila fotografiju iz studija i zaintrigirala porukom.

- Nekad te vole, nekad te mrze, a nekad te slave.

Raskinuli pre godinu dana

Inače, pre godinu dana odjeknula je i vest da su Mladen i voditeljka Dea Đurđević raskinuli dugogodišnju vezu. Njih dvoje će ponovo raditi na istoj televiziji.

- Obaveštavam da smo Dea i ja stavili tačku na naš zajednički emotivni život. Rastali smo se u prijateljskim odnosima, uz puno poštovanja - rekao je on, nakon čega se oglasila i Dea.

- To je naša zajednička odluka i zajednička izjava ujedno. Ništa ne bih dodavala na ono što je Mladen objavio, ujedno je to naše zajedničko oglašavanje - poručila je ona za "Pink".

Planirali decu

Voditeljka je jednom prilikom i otkrila da su planirali decu.

- Mladen i ja smo se razdvojili bez skandala, bez ikakvih problema, lepo smo razgovarali, skoro deset godina smo bili zajedno. I sada komuniciramo, doduše Mladen živi u drugoj državi, ali smo stvarno u dobrom odnosu, i ja sam dobro - rekla je voditeljka, pa dodala: