Sofija Šašić, ćerka pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović, od ranog detinjstva izložena je bila javnosti. O razvodu svojiim roditelja nije govorila u medijima, a nedavno je rešila da otvori dušu.

Sofija je govorila i o vršnjačkom nasilju koje je preživljavala nakon razvoda roditelja i svih nagađanja.

Agonija

- Ja sam trpela mnogo uvreda u školi. Dođem u školu, a onda mi prozivaju suknju, majicu. Kažu mi: "Izašla si na naslovnoj, šta se ti slikaš, šta se ti trpaš..." Uvek sam imala svoje ja i znala sam da budem bezobrazna, pa kažem: "Što se ti ne slikaš sa svojom mamom". Nakon razvoda Željka i mame to je kulminiralo, a kad je došao Aca, tek je bio haos. Ali iz svega sam izašla zrelija, pametnija, posle me više nije ni zanimalo... - govorila je Sofija za Adria TV.

- Mislim da sve ide iz kuće. Iz svoje škole osnovne nemam ni kontakt. Ceo život sam se družila sa starijima i nisam se mnogo upuštala u neke druge odnose. Moje odeljenje je bilo vrlo čudno u to vreme, tako da ne mogu da kažem da li su i dalje loši, ali kada sam bila mlađa definitivno je bilo dosta loše dece.

Razvod Željka i Sonje

Sofija je priznala kako je uticao razvod na nju kao dete, a onda je ispričala kako je protekao susret Željka i Sonje nakon nekoliko godina od razvoda.

- Scena, svađa i rasprava dok su bili u braku nije bilo. Tek možda posle razvoda kada sam ja malo porasla i psotala svesna svega, tada je počela realnost da me udara. Najteže je bilo kada sam shvatila da smo svi odvojeno i da ne živimo zajedno. Sve kasnije mi je teže padalo nego sam razvod. Tata mnoge stvari pravda time da su to bile neke godine, tinejdžerski dani, ali nije baš to tako. Sada sam zrela i svesna. Prijateljski odnos oni ne mogu nikada da imaju. Pre dve godine su se sreli na jednoj svadbi i tada sam im rekla da sam ponosna na njih i kako su odglumili taj susret. On se njoj javio, izašao je po nas, ona se njemu lepo javila, kao da se viđaju stalno i kao da su komšije. Rekla sam da su promašili profesiju i da su trebali da se bave glumom. Vrlo zanimljivo, da se oni dugačak period nisu ni sreli ni videli - pričala je Sofija za Adria TV.

