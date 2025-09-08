"MUŠKARCI SE KAO BUVE LEPE ZA MENE" Pevačica u 97. godini šokirala priznanjem, izlazi uveče i obožava kazino, ovo je tajna mladolikosti
Dobrila Čabrić, pobednica takmičenja "Nikad nije kasno" u 97. godini dokazuje da su u godine samo broj.
Nedavno je otkrila tajnu svog mladalačkog duha.
Tajna večne mladosti
Pobednica takmičenja je za medije progovorila o svom životu i muškarcima.
- Tajna je što je u meni večna mladost. Ja mogu sve da podnesem, i hladno i toplo – rekla je i dodala:
- Pored meda koji je počeo da se ponovo proizvodi u Srbiji i koji je taj eliksir mladosti, snimila sam i jednu novu pesmu napisanu na bazi moje autobiografske knjige i po kojoj radim monodramu koju ću, nadam se, igrati u pozorištu u Beogradu. Jedna spisateljica se oduševila knjigom i napisala pesmu. Fascinirala me je tekstom i melodijom, tako da sam snimila tu pesmu. To je pesma o meni (smeh) – istakla je Dobrila.
Muškarci
Svojom energijom ne ostavlja ravnodušnima pripadnike jačeg pola, te je priznala da i dan danas ima udvarače.
- Otkud ja znam kako ja njih privlačim (smeh). Ja se mnogo ne staram oko toga. Sami naleću, k’o buve se lepe, ne znam što li je.
Kazino
Mnoge je iznenadila kada je priznala da joj je kazino i dan danas pasija.
- Obavezno izlazim uveče. U kazino, naravno. Bila sam menadžer u kazinu 6 godina i taj posao mi je jako poznat, a imam puno prijatelja i prijateljica koji dolaze iz Grčke i gde da se vidimo nego u kazinu? Restorani kao restorani mene ne interesuju, klopa me ne interesuje jer ja kuvam sama.
