Nedavno je otkrila tajnu svog mladalačkog duha.

Tajna večne mladosti

Pobednica takmičenja je za medije progovorila o svom životu i muškarcima.

- Tajna je što je u meni večna mladost. Ja mogu sve da podnesem, i hladno i toplo – rekla je i dodala:

- Pored meda koji je počeo da se ponovo proizvodi u Srbiji i koji je taj eliksir mladosti, snimila sam i jednu novu pesmu napisanu na bazi moje autobiografske knjige i po kojoj radim monodramu koju ću, nadam se, igrati u pozorištu u Beogradu. Jedna spisateljica se oduševila knjigom i napisala pesmu. Fascinirala me je tekstom i melodijom, tako da sam snimila tu pesmu. To je pesma o meni (smeh) – istakla je Dobrila.

Muškarci

Svojom energijom ne ostavlja ravnodušnima pripadnike jačeg pola, te je priznala da i dan danas ima udvarače.

- Otkud ja znam kako ja njih privlačim (smeh). Ja se mnogo ne staram oko toga. Sami naleću, k’o buve se lepe, ne znam što li je.

Kazino

Mnoge je iznenadila kada je priznala da joj je kazino i dan danas pasija.

- Obavezno izlazim uveče. U kazino, naravno. Bila sam menadžer u kazinu 6 godina i taj posao mi je jako poznat, a imam puno prijatelja i prijateljica koji dolaze iz Grčke i gde da se vidimo nego u kazinu? Restorani kao restorani mene ne interesuju, klopa me ne interesuje jer ja kuvam sama.

