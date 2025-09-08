Slušaj vest

Vesna Đogani govorila je o roditeljstvu, vaspitanju i školovanju dece, pa istakla koliko joj je bitno da dva meseca provede na odmoru.

Bez opterećenja

Vesna je otkrila priznala kako se postavila u periodu ćerkinog školovanja, te sada nema problema sa obavezama.

- Ja sam sebi olakšala taj momenat škole i obaveza.Nemam nikakve obaveze oko Laure i njenog domaćeg, za sve je ona zadužena. Ona kad dođe posle tri kući, mi uživamo. Ne opterećujem se tim stvarima, ona ide u školu, ne ja. Svako traži neko svoje društvo, neke svoje teme. Ja mislim da će ona uskoro tražiti da bude sa svojim drugaricama, može ako ću ja paziti na njih. Ja sam ona realna, ali malo i stroga mama. Lali popuštam do neke granice. Kad imaš decu uvek se setiš šta si ti radio u tim godinama. Volim da deca budu lepo vaspitana i kulturna. Drago mi je što me doživljavate popustljivom. Ne mora svakom da se sviđa - rekla je Vesna u Premijera Vikend Specijalu i dodala:

- Mi smo otišli na odmor i rekli da nećemo da radimo, ali je bilo par situacija da moramo da ispoštujemo. Bila je lepa sezona. Situacija u suštini globalno je loša, ja sam se malo prilagodila i namestila da meni bude dobro. Mi smo to radili, Đole je to radio, prošli smo tu školu, ali to je bilo ranije. 12 meseci ima godina i mi 10 meseci radimo, imam dva meseca da uživam na moru, brzo je prošlo, ali sam ja uspela lepo to da iskoristim.

Deo detinjstva provela u Zvečanskoj

Vesna je nekoliko puta priznala koliko joj je bilo teško u ranom detinjstvu. U jednom periodu svog života bila je u domu u Zvečanskoj o čemu je javno pričala.

- Jedno vreme sam bila u Zvečanskoj i to je bila jako velika trauma, sećam se toga iako sam bila baš mala. Sećam se da sam stalno tamo plakala. To vam je kao kad imate dete i ono je bolesno, ima temperaturu, i samo zove: “Mama, mama”, a mame nema, nikako da dođe. Tako da je to bilo jako teško za mene. Ipak razumem svoju majku, jer je bila primorana da to uradi, nije mogla da me izdržava i bilo joj je mnogo teško, mnogo je patila u tom periodu. Ali nema opravdanja za oca koji ostavi svoje dete i ne želi da bude ni u kontaktu sa njim. Međutim oprostila sam mu to, jer ne želim da trujem svoju dušu više takvim stvarima.

