Ruška Jakić, progovorila je o svom novom biznisu koji je pokrenula u 87. godini života.

Novinarka živi život po svojim pravilima, a kako kaže trebalo je da prođe 20 godina da bi je žene razumele.

"Žene su me prvo mrzele"

- Ja sebe smatram srećnom ženom, to je put na koji sam krenula pre 20 godina, imam svoje čuvene rečenice "pola života sam htela da budem u pravu, a sada hoću da budem srećna", "ne dozvoljavam da mi u život uđe neko ko će da me učini nesrećnom", "zaslužila sam da živim onako kao ja želim", ja svaki dan radim samo ono što ja hoću. Trebalo je da prođe mnogo vremena da me žene ukapiraju, na Instagramu i Tiktoku imam milionske preglede. Prvo su me mrzele. Žene su shvatile da treba da uzmu život u svoje ruke - rekla je i dodala je:

- Ja bez olovke i sveske nigde, legnem u krevet i pored mene su sveska i olovka. Imam kreativna ludila noću, pišem poruke. Moj brend je "Ja Ruška", tu mi je kliknulo u glavi, krenula sam sa kreiranjem majica, sa svim mojim porukama i mogu ti reći da ide odlično. Sad će i na trenerkama da piše "Ljubav je uvek u modi". Ja ne pratim modu, ona je samo pomoćno sredstvo da se izrazim i da se igram.

Podrška od ćerke

Poruka od ćerke koja je lajfkouč joj je najveća radost.

- Kada će moja ćerka videla da sam pokrenula brend, poslala mi je poruku: "Ponosna sam na tebe što si mi ti majka", da li ima nešto sebe. Čovek treba da radi na sebi, da iz sebe izvuče to zlo, ljubomoru zavist, to osećanje da ga je Bog kaznio, pogotovo žene kad pređu 50 počne da ih hvata panika.

- Ja imam energiju kao devojka od 20 godina. Plaše se, pa padnu u očajanje.

Umrli su mi roditelji, dobila sam otkaz, razvela se

Rušku život nije mazio, međutim, nije pala u očajanje.

- Evo šta se meni desilo, umru mi otac i majka, izgubila sam posao na Pinku, razvedem se od muža, dete ode u inostranstvo, umre mi moj pas kojeg sam čuvala 14 godina i šta je trebalo da kažem. Onda sam shvatila, pošto verujem u Boga da mi je on dao zadatak da živim.

Ženi sam spasila život

Primetila je da je sve generacije prate, a jednoj ženi je spasila i život.

- Sve generacije me prate. Ja sam se čudila šta ti klinci vide. Oni mi kaži "vi ste naš idol, mi pišemo sve vaše poruke". Jednom, kada sam sedela u kafani, prišla mi je žena i rekla da sam joj spasila život, bila sam na dnu života, sela sam na krevet i uzela punu šaku pilula, tog trenutka sam pritisla televizor, kad vi na ekranu sa vašom porukom "živite život danas", kada sam vas saslušala, ja sam sve te pilule bacila i postala sam zahvalna samo što sam živa".

- Imamo dobre i loše emocije, one idu iz mozga, imamo više loših nego dobrih emocija, dobre nas uvedu u tamu, a dobre nas izvedu iz tame. Mi prenosimo misli. "Ubi me prejaka misao". Ja stalno pričam, nemoj u novčaniku da držiš zdravstvenu knjižicu, već si prenela poruku da će nešto da ti se desi, ja hoću da uživam. Ja imam koverat za uživanje, ne za crne dane, koje crne dane.

