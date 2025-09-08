Slušaj vest

Vest da će Ognjen i Mina Amidžić uskoro dobiti drugo dete, oduševila je javnost. Da lepim dešavanjima u njihovoj porodici nije kraj, govore nove fotografije na društvenim mrežama.

Perun kreće u vrtić

Mina je objavila fotke supruga sa sinom i otkrila da je danas za njihovu porodicu poseban dan.

Naime, mali Perun je krenuo u vrtić, a njegov stajling oduševio je mnoge.

Ognjen Amidžić
Foto: Instagram

Stajling

Naslednik Amidžića nosio je šareni kombinezon na pruge, a kačketić i čarape su se sklapale uz boje sa ovog komada odeće. Na glavici je imao čuperak koji je dodatno doprineo njegovom šarmu i imidžu.

Ponosni tata ga je držao u naručju, a trudna Mina se pohvalila na društvenim mrežama.

Mina Naumović pokazala sina
Sin Ognjena i Mine danas je krenuo u vrtić Foto: Instagram

Stiže devojčica

Ognjenova koleginica Bojana Lazić otkrila je pol deteta i javno čestitala roditeljima na prinovi koja uskoro stiže.

Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

"Juče sam mu čestitala. Još devojčica, fantastično. On izgleda kao da mu je 25 godina, tako da je spreman za treće dete. Ne kuka, spava, ne brinem se ja za Ognjena. Ima fantastičnu ženu, majku, sve je kako treba", rekla je ona.

Ne propustiteStarsPRVA FOTOGRAFIJA TRUDNE MINE NAUMOVIĆ! Pozirala u uskoj kombinaciji nikad srećnija, više ne krije trudnički stomak (FOTO)
Mina Naumović na odmoru
StarsOGNJEN AMIDŽIĆ PROGOVORIO O SVOM TREĆEM DETETU: Odavno želim devojčicu
IMG-20250903-WA0214.jpg
StarsOTKRIVEN POL BEBE OGNJENA AMIDŽIĆA I MINE! Voditeljka se izlanula pa otkrila najradosniju vest
Otkriven pol bebe Ognjena i Mine
StarsVODITELJKA PINKOVIH ZVEZDA OKRIVILA OGNJENA AMIDŽIĆA ZA SVE! Bojana Lazić progovorila o njihovom odnosu, pa se dotakla Desingerice i JK: Smiriće ga...
Bojana Lazić uzbuđena pred snimanje Pinkovih Zvezda

 Ovako je Mina izgledala u prvoj trudnoći: