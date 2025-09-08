Slušaj vest

Vest da će Ognjen i Mina Amidžić uskoro dobiti drugo dete, oduševila je javnost. Da lepim dešavanjima u njihovoj porodici nije kraj, govore nove fotografije na društvenim mrežama.

Perun kreće u vrtić

Mina je objavila fotke supruga sa sinom i otkrila da je danas za njihovu porodicu poseban dan.

Naime, mali Perun je krenuo u vrtić, a njegov stajling oduševio je mnoge.

Stajling

Naslednik Amidžića nosio je šareni kombinezon na pruge, a kačketić i čarape su se sklapale uz boje sa ovog komada odeće. Na glavici je imao čuperak koji je dodatno doprineo njegovom šarmu i imidžu.

Ponosni tata ga je držao u naručju, a trudna Mina se pohvalila na društvenim mrežama.

Sin Ognjena i Mine danas je krenuo u vrtić

Stiže devojčica

Ognjenova koleginica Bojana Lazić otkrila je pol deteta i javno čestitala roditeljima na prinovi koja uskoro stiže.

"Juče sam mu čestitala. Još devojčica, fantastično. On izgleda kao da mu je 25 godina, tako da je spreman za treće dete. Ne kuka, spava, ne brinem se ja za Ognjena. Ima fantastičnu ženu, majku, sve je kako treba", rekla je ona.