Slušaj vest

Da li je “ADHD” najdovitljiviji, najmračniji, a ujedno i najseksepilniji tekst koji je otpevala Milica Pavlović? Tačno u 13 časova danas je objavljen novi singl regionalne muzičke zvezde koji je ujedno i prva pesma sa njenog novog albuma, na kojem već duže vreme radi.

Pesma “ADHD” opisuje osobu koja zbog nedostatka fokusa i koncentracije odbija partnera poručujući da je od ljubavi bitnije zdravlje.

Ovaj singl, za koji oni koji su ga čuli kažu da će biti veliki hit, prati i jedan od najskupljih spotova u karijeri muzičke zvezde, a kojim je ponovo nadmašila samu sebe.

Spot je rađen po uzoru na svetske modne editorijale i naučno-fantastične priče, kao što je serija “Westworld” u kojoj, baš kao i u Miličinoj ekranizaciji pesme, dominira minimalistička i hladna estetika. Milicu dve laboratorijske naučnice skeniraju, dok joj u paralelnoj sceni ubrizgavaju hromiranu “ADHD tečnost” u telo.

Milica objavila pesmu koja je uvertira za njen novi album Foto: Nikola Radišić

U ovom spotu, Milica ni u jednoj sceni nema dekolte, provokativnu odeću i jaku šminku, što je, zaključujemo, izuzetno hrabro za mejnstrim zvezdu današnjice, pogotovo ako uzmemo u obzir da je ovo veoma skup projekat i da je prvi singl sa novog albuma. Scene u novom spotu ostavljaju bez daha, a karakterišu ih odlična gluma i vanserijske koreografije.

Kako saznajemo, bilo je pitanje vremena kada će se “ADHD” naći u nekoj njenoj pesmi, jer Milica često sa svojim najbližim saradnicima komentariše kako svi oni imaju poremećaj pažnje.

Pesmu “ADHD” radio je poznati kompozitor Dejan Kostić, koji je sa Milicom sarađivao na kultnoj pesmi “Provereno”, ali i hitovima “Lav”, “Lake note”… Spot potpisuje video produkcija “NN media” uz art direkciju same Milice Pavlović, što nas ne iznenađuje jer ona nije samo izvođač u svojoj kraijeri nego je uključena i u produkciju i stvaranje svakog svog projekta, sa čim smo se najbliže upoznali u epizodama dokumentarnog serijala “Lav The Showrunner”.

Inače, Milica i dalje obara rekorde posećenosti, iz nedelje u nedelju, na koncertima širom Srbije i regiona u okviru letnje turneje, pa je tako pre nekoliko dana na trgu u Požarevcu slušalo oko 10.000 ljudi. Iako se mnogi muzički izvođači žale na slabu posećenost ovog leta, naročito u Crnoj Gori, za mladu mizičku zvezdu, po svemu sudeći, nema krize.

Milica Pavlović u novom spotu nema dekolte Foto: Nikola Radišić

Pesma i spot "ADHD", koji možete pogledati na linku ispod, već se uveliko komentarišu na društvenim mrežama, a da li se i vi slažete sa mnogima da je ovo hit godine?