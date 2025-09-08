Slušaj vest

Bojana Ristivojević godinama je poznato lice koje krasi male ekrane. Voditeljka je poznata po šarmantnom osmehu i svedenom stajlingu, a sada je mnoge iznenadila fotografijom na društvenim mrežama.

Van kamera

Iako su gledaoci navikli da je uvek gledaju tip-top sređenu, Bojana je napravila presedan i objavila sliku bez trunke šminke.

Bojana Ristivojević
Bojana Ristivojević objavila fotografiju bez trunke šminke Foto: Instagram

Voditeljka se slikala u salonu lepote gde je sudeći po fotografiji radila tretman lica, te je pokazala kako izgleda bez trunke šminke i filtera, što mnogi komentarišu kao hrabar potez.

Bojana nekada

Voditeljka Bojana Ristivojević danas može da se pohvali odličnom linijom i zanosnom plavom kosom, koja joj je postala zaštitni znak, a malo ko se danas seća kako je izgledala na početku karijere.

Naime, Bojana je tada imala tamniju boju kose i drugačije crte lica, ali je i tada važila za pravu lepoticu.

Bojana Ristivojević nekada Foto: Screenshot, Printscreen/Instagram, Kurir štampano

Ona je vodila različite TV formate, da bi se na kraju zadržala na informativi, što joj sada najviše i prija.

 Voditeljka pokazala kako izgleda u bikiniju:

Bojana Ristivojević Izvor: Instagram/bokalica