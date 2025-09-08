Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica poznat je po nesvakidašnjim nastupima i skandalima.

Nakon što je na sceni simulirao rođenje, udarao publiku patikom u glavu, pravio gibanicu, nedavno je i doneo celo pečeno jagnje i rastrgao ga na sceni, pa podelio sa prvim redovima.

Folker oduševljen performansom

Despićev još jedan bizarni performans u nizu šokirao je javnost i kolege, ali ne i Eru Ojdanića kome se ovo veoma dopalo.

- On je takav lik, on je genije! Retko se takav kao on rađa. Obožavam ga, pun je te pozitivne energije, kao da je moje dete, isti je ja! Ni meni ništa nije teško, nije lako napraviti atmosferu na koncertu na otvorenom. Treba se obratiti ljudima, opustiti ih, a on i iseče meso na sceni. Pa dečko je haos - govorio je Era za Hype.

Era tvrdi da nastup nije gledao, ali da može da zamisli kakav je to spektakl bio.

- Ko neće da jede on ga patikom po glavi. Meni je to fantastično! Njega ne priznaju samo ovi što nemaju petlju da urade tako nešto. On ima petlju da to uradi - rekao je Ojdanić.

Skandal sa Karleušom u Pinkovim Zvezdama

Desingerica je član stručnog žirija u novoj sezoni takmičenja gde je sa Jelenom Karleušom još na prvom susretu i snimanju doživeo varnice.

Priznao je da mu je glavni problem to što JK misli da je najdominantnija.

"Više je da je ona eksplodirala, jer ljudi zbog mene hoće da vraćaju honorare i raskidaju ugovore, nisam ja prekinuo snimanje na pola i dobio nervni kolaps nego ona, ne samo ona, svi - osim Viki", priča reper pa otkriva detalje sukoba.

"Ja sam se začudio jer je bila u početku staložena, ja kapiram, ona je navikla da bude dominantna, plus što ima kombinacije sa ovim što pušta muziku pa sam i njega naduvao, a onda su se svi urotili protiv mene", kaže pa dodaje:

"Ja kapiram šta je njoj, ali meni je neshvatljivo da ona ima dominantno mišljenje, a ja sam kritičniji, ja idem do kraja dok ostali obično puknu".

