E, pa drage moje, ovog leta desile su se velike ljubavi. Sad nisam baš sigurna da li ova ljubavna priča traje malo duže, ali golupčići su prvi put ovog leta viđeni kako zajedno letuju u Crnoj Gori.

Reč je o jednom pevaču koji nije velika zvezda, ali svi ga znaju. Sreću s hitom nije pronašao, ali u ljubavi je srećan, kako smo mogli da vidimo. Zvaćemo ga Dobri jer on stvarno jeste dobar. Njegovom partneru daćemo ime Dobrica. Jer, takvi su vam oni.

Oni su skoro mesec dana proveli na Adi Bojani, jer je Dobri bio na Crnogorskom primorju zbog posla, a Dobrica mu je pravio društvo. Na plaži su se sasvim opušteno ponašali, sedeli su u kafiću, jeli, pili, a u jednom momentu družili su se i sa jednim glumcem.

Kako nam izvor javlja, oni su po liku veoma slični, samo što je Dobrica vrlo zgodan, a Dobri baš i nije. Izvor kaže da izgledaju vrlo srećno i zadovoljno, a celo njihovo društvo je bilo s njima.

Kasnije su se nakon ručka brčkali u moru, a kako nam kaže jedan od prisutnih na plaži, da je neko hteo da ih slika, mogao je svašta da napravi. Međutim, kao što sam već rekla, taj pevač nije toliko popularan i dugo ga nismo videli u medijima, pa ga verovatno mnogi nisu prepoznali. To što trenutno nije popularan ne znači da kad bih vam rekla njegovo ime i prezime ne biste odmah znali ko je u pitanju.

Eto, to vam je jedna pričica, a druga je još bolja.

Jedan slobodan pevač, zvaćemo ga Zavodnik, redovno privodi mlade muzičke nade, na jednoj luksuznoj lokaciji u srcu šume Avale, koje je nadomak Beograda. On se nije ženio niti ima decu, a večito je važio za najpoželjnijeg neženju na estradi. Godine su prolazile pa više ne može da osvaja lepotom, ali njegova moć u svetu šou-biznisa i dalje opčinjava mlade muzičke nade, koje se nadaju da će ga toliko oduševiti u krevetu da će im on pomoći u karijeri.

Međutim, Zavodnik proba, obeća kule i gradove, pa pobegne kao miš u rupi. Devojke su očajne i tužne pa bi mnoge da izlete u javnost. Međutim, kako sam saznala, boje se da zbog Zavodnika ne izgube i ono malo medijske pažnje koju s vremena na vreme dobiju. Ono što mi je jedna od njih rekla je da je on izvrstan kuvar i da se razume u vina. Dočekuje ih uvek s ful spremljenom večerom, a rekord posećenosti u njegovom domu svake od njih je četiri puta.

Eto, to vam je to. Čitamo se i sledeće nedelje.