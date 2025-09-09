Slušaj vest

Aleksandra Subotić veoma je bliska s dečkom svoje mame Ljube Pantović Mirkom. Njih dvoje su prošle nedelje viđeni rano ujutru na Vračaru. I ne samo viđeni nego i uslikani.

Viđeni sami zajedno

1/5 Vidi galeriju Viđena sa dečkom njene majke Foto: Kurir

Neočekivano

Nekadašnju učesnica rijalitija i verenika njene mame najpre smo spazili na parkingu. Kad su obezbedili svoj auto, usledio je razgovor. Aleksandra je Mirku objašnjavala i pokazivala nešto na telefonu, nakon čega su zajedno ušli u prodavnicu zdrave hrane. U prilog tome svedoče fotografije. Subotićka je bila skockana od glave do pete i od rane zore našminkana, pa je izgledalo kao da se vraćaju ili idu na neki događaj. Od Ljube tog dana nije bilo ni traga ni glasa.

Ovo nisu očekivali

Kad su završili s kupovinom, Aleksandra i Mirko su otišli u nepoznatom pravcu. Koliko se njih dvoje cene i poštuju svedoče i fotografije na društvenim mrežama koje su Aleksandra i njena mama objavljivale. Mirko nije javna ličnost, živi u inostranstvu, pa ga je Pantovićeva predstavila širokom auditorijumu tokom svog učešća u rijaliti formatu "Zadruga". Tada ga je nazvala "Švedskom", što je bila njihova šifra kada je Ljuba želela da mu prenese pozdrave.

Podržavaju se

1/5 Vidi galeriju Starleta je bliska sa mamom i njenim partnerom Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Sve objasnio

Kad ga je javnosti predstavila kao svog partnera s kojim živi i radi u Švedskoj, on je novinarima objasnio koliko je blizak s Ljubinom ćerkom, ali i unukom.

- Ekstra nam je odnos, mala je super, obožavam malu i ona mene. Nismo se videli dugo vremena, ali se volimo, kao i sa Aleksandrom. Ja sam jedina osoba koju ona poštuje, nemamo zamerki - rekao je Mirko.

Foto: Kurir