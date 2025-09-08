Slušaj vest

Olivera Ćirković bivša članica kriminalne grupe "Pink panter" progovorila je o muško-ženskim odnosima i svojim partnerima.

Bez zadrške je priznala u kakvom odnosu je bila sa ženom svog bivšeg supruga i priznala da ne postoji doza sujete.

Gotivila sam ženu bivšeg supruga

- Ja sam nekako lako prihvatala njegove veze, možda zato što je moj bivši nastavio da se ženi. Čak sam i pohvalila neke izbore, on je to znao, a kada nisu bili dobri prećutala sam. Nemam problem da kažem da je super žena, mada sada je i ona bivša, kod nas je sve kao dinastija. Zato što je borac, zato što je vredna, odmah sam je zgotivila - govorila je Olivera u emisiji kod Goce Tržan na televiziji K1.

Foto: Nebojša Babić

Najveća snaga u odnosima

Bivša članica kriminalne grupe priznala je šta je njena najveća snaga.

- Toliko sam intuitivna u tim odnosima, kao da imam skener za svoje muškarce. Ne treba mi nikakvo uhođenje, telefon, ja osećam toliko jako... Ja sam žena koja se nikada ne obmanjuje, to je možda moja snaga, čim osetim da možda nešto nije u redu, odmah se sklanjam. Prezirem poluodnose, ili da gori sve ili ništa - rekla je Olivera.

U zatvoru provela 21 godinu

Olivera Ćirković je u zatvoru provela 21 godinu, a njen suprug 13, a kako kaže, povrh svega je uspela sinu da objasni da ne krene tim stopama i da je kriminal loš.

- Ceo život zna, od rođenja moje dete zna da njegov otac i ja činimo to što činimo, s tim da smo specifični ljudi kako se nismo svađali i čupali za kosu, a razvodili smo se. To mnogo teško ide, uglavnom idu neke prepirke, neke smicalice... - objasnila je ona tada i dodala da je sinu objašnjavala da je kriminal loš.

- Moje dete nije raslo uz kult „Živeli kriminalci" i da je dobro baviti se kriminalom. Ja sam to odvojila, kao neka dva paralelna sveta nekako, ne znam kako sam to uspela. Da, mama to radi, donosi neku robu i ne objašnjavam da je to ružni prljavi kriminalac koji donosi nego da je to mama. Mama je „hajduk", jer ti donosi to zlato. Evo ti zlato na stolu, evo ti bunde. Sećam se, kad je imao nekoliko godina, pravili smo tobogan od bundi i on se kliza niz kradene bunde - ispričala je za Grand.

