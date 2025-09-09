Slušaj vest

Novogodišnji nastupi već su dogovoreni. Doduše, u Crnoj Gori se tačno zna gde ko nastupa. Posle loše letnje sezone nastupa na primorju, zima obećava jer su se i pravila promenila.

Kako Kurir saznaje, najveće zvezde dobijaju i najveći honorar u najluđoj noći. Tako da za Zdravka Čolića, Lepu Brenu, Nedu Ukraden, Željka Samardžića, Sašu Matića, Jelenu Rozga u predstojećoj sezoni nema zime.

Oni su se obezbedili

1/5 Vidi galeriju Kolege dugo sarađuju Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Shutterstock, Ata imagas, ATA Images / Antonio Ahe



Specijalno veče

Naš izvor koji je dobro upućen u honorare izvođača koji s razlogom suvereno vladaju kad su veliki koncerti u pitanju otkriva sve detalje.

- Ove godine se ide na sigurno. Publika mora da bude zadovoljna, a to može jedino ako program i izvođači budu na nivou. Recimo, prošle godine organizatori su kiksnuli s rok programom, tako da sada idu na sigurno. Narodna i zabavna muzika jedine su koje prolaze kad je doček Nove godine u pitanju. Ljudi vole da se provesele uz hitove koji traju. Recimo, Čola 31. decembra nastupa u Kotoru, i to za 110.000 evra, Brena je rezervisana u Tivtu, i tom prilikom će inkasirati 80.000 evra. Pored nje u programu učestvuju Matić i Rozga, čiji honorari varijaju od 30.000 do 40.000 evra - priča naš sagovornik.

Spremaju dobar provod

1/5 Vidi galeriju Pevači su obezbedili tezgu Foto: Printscreen, ATA images

Ima sve da pršti

Prema njegovom rečima, celo primorje je pokriveno sva tri dana praznika.

- U Herceg Novom je i Neda Ukraden, a pored nje u programu su čuvena kraljica tuge Vesna Zmijanac i Željko Samardžić. Jednostavno rečeno, nije se štedelo jer sve opštine i turističke organizacije su saglasne da neće da rizikuju s mladim autotjun pevačima kao ovog leta, pa su bili u minusu. Ide se samo na provereno jer će na taj način privući i lokalno stanovništvo, ali i turiste iz celog regiona. Interesantno je i to da i pored loše sezone nastupa u Crnoj Gori najveće zvezde dobijaju najveći novac za ulazak u 2026. godini. To jeste specijalno veče, ljudi vole da se provedu, opuste i da se razonode - kaže naš sagovornik.

I zaista je tako. Nova godina je poseban trenutak u godini kad slavimo prošle uspehe i pripremamo se za nove početke. To je prilika za druženje, radost i stvaranje uspomena koje ćemo dugo pamtiti. Zato ljudi vole da taj trenutak obeleže na pravi način i organizatori ne žale novac da privuku što više posetilaca.

Angažovani

1/6 Vidi galeriju Pevači umeju da naprave dobru atmosferu Foto: Promo, Promo/Dušan Petrović



Uskoro spisak za Srbiju

Bez obzira na to da li ste ljubitelj dinamičnih žurki, tradicionalnih proslava, romantičnih večeri na vodi ili raskošnih gala večeri, i Srbija nudi obilje opcija za sve ukuse i stilove. Pregovori za nastupe po trgovima se privode kraju i uskoro će se znati tačan spisak estradnih izvođača koji će razgaliti masu i s njom ispratiti 2025. godinu, koja već broji sitno do kraja.