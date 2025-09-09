SRPSKA ESTRADA ZA DOČEK 2026. U CG ZARADIĆE NA STOTINE HILJADA €! Čola najskuplji, a od žena dominira Brena: Otkrivamo honorare mega zvezda u najluđoj noći!
Novogodišnji nastupi već su dogovoreni. Doduše, u Crnoj Gori se tačno zna gde ko nastupa. Posle loše letnje sezone nastupa na primorju, zima obećava jer su se i pravila promenila.
Kako Kurir saznaje, najveće zvezde dobijaju i najveći honorar u najluđoj noći. Tako da za Zdravka Čolića, Lepu Brenu, Nedu Ukraden, Željka Samardžića, Sašu Matića, Jelenu Rozga u predstojećoj sezoni nema zime.
Oni su se obezbedili
Specijalno veče
Naš izvor koji je dobro upućen u honorare izvođača koji s razlogom suvereno vladaju kad su veliki koncerti u pitanju otkriva sve detalje.
- Ove godine se ide na sigurno. Publika mora da bude zadovoljna, a to može jedino ako program i izvođači budu na nivou. Recimo, prošle godine organizatori su kiksnuli s rok programom, tako da sada idu na sigurno. Narodna i zabavna muzika jedine su koje prolaze kad je doček Nove godine u pitanju. Ljudi vole da se provesele uz hitove koji traju. Recimo, Čola 31. decembra nastupa u Kotoru, i to za 110.000 evra, Brena je rezervisana u Tivtu, i tom prilikom će inkasirati 80.000 evra. Pored nje u programu učestvuju Matić i Rozga, čiji honorari varijaju od 30.000 do 40.000 evra - priča naš sagovornik.
Spremaju dobar provod
Ima sve da pršti
Prema njegovom rečima, celo primorje je pokriveno sva tri dana praznika.
- U Herceg Novom je i Neda Ukraden, a pored nje u programu su čuvena kraljica tuge Vesna Zmijanac i Željko Samardžić. Jednostavno rečeno, nije se štedelo jer sve opštine i turističke organizacije su saglasne da neće da rizikuju s mladim autotjun pevačima kao ovog leta, pa su bili u minusu. Ide se samo na provereno jer će na taj način privući i lokalno stanovništvo, ali i turiste iz celog regiona. Interesantno je i to da i pored loše sezone nastupa u Crnoj Gori najveće zvezde dobijaju najveći novac za ulazak u 2026. godini. To jeste specijalno veče, ljudi vole da se provedu, opuste i da se razonode - kaže naš sagovornik.
I zaista je tako. Nova godina je poseban trenutak u godini kad slavimo prošle uspehe i pripremamo se za nove početke. To je prilika za druženje, radost i stvaranje uspomena koje ćemo dugo pamtiti. Zato ljudi vole da taj trenutak obeleže na pravi način i organizatori ne žale novac da privuku što više posetilaca.
Angažovani
Uskoro spisak za Srbiju
Bez obzira na to da li ste ljubitelj dinamičnih žurki, tradicionalnih proslava, romantičnih večeri na vodi ili raskošnih gala večeri, i Srbija nudi obilje opcija za sve ukuse i stilove. Pregovori za nastupe po trgovima se privode kraju i uskoro će se znati tačan spisak estradnih izvođača koji će razgaliti masu i s njom ispratiti 2025. godinu, koja već broji sitno do kraja.