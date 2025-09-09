EKSKLUZIVNO! OTKRIVAMO NOVE DETALJE O DEČKU MELINE GALIĆ! Paparaco Kurira u Monte Karlu uhvatio Harisovu bivšu: Milioner je i stariji od nje 20 godina! (FOTO)
Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića, napustila je Srbiju nakon razvoda i život nastavila u Monaku.
Naša ekipa je prethodnog vikenda boravila u Monte Karlu i saznala gde sada živi, ali i da li njene nove komšije uopšte znaju ko je ona.
Kako smo se i sami uverili, Melinina nova adresa stanovanja nalazi se na jednoj od najskupljih lokacija u ovom mondenskom gradu, na svega nekoliko stotina metara od čuvenog kazina "Monte Karlo".
U pitanju je stan od nekoliko desetina miliona evra u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a s druge na more.
Komšinica razvezala jezik
Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, a ona je bila vrlo rada da s nama podeli neke detalje iz dizajnerkinog privatnog života, pa smo tako saznali sve i o njenom novom partneru milioneru.
- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - priča naša sagovornica, pa nastavlja:
- Koliko god se on trudio da je progura u društvu preko svojih kontakata i prijatelja, ovaj biznis s haljinama ide jako loše. Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovde, oni traže potpuno drugačiju priču. Pitanje je dana kad će ona to zatvoriti. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere. Viđam je često, tu trči po kraju, ima nekoliko prijateljica s kojima izlazi. Preko dana je najviše u šopingu, troši novac, videla sam da je samo u poslednjih nekoliko meseci prošetala nekoliko novih tašnica "ermes" od najmanje 50.000 evra. Jasno vam je ko to sve finansira - zaključila je naša sagovornica.
Kurir paparaco - Melina džogira
Prilikom naše posete imali smo i dosta sreće da primetimo glavnu akterku naše priče kako džogira u neposrednoj blizini stana u kom živi. U jednom momentu delovalo je kao da nas je primetila, pa je još više ubrzala, iako je napolju bila nesnosna vrućina.
Podsetimo, nakon razvoda od Harisa Džinovića posle 12 godina braka, jedno vreme se ništa nije znalo o dizajnerki, sve dok, nakon nekoliko meseci, na jednoj stranici koja se bavi luskuznim životom u Monaku nisu objavljeni snimci na kojima je upravo ona.
Na jednom od njih dizajnerka u glamuroznom izdanju izlazi iz preskupog "bentlija" od 150.000 evra, a zatim odlazi na bal koji sebi mogu da priušte samo oni s najdubljim džepom. U pitanju je bila proslava na kojoj su se okupili milioneri iz svih krajeva sveta, a ulaznice za ovaj događaj koštale su i do neverovatnih 10.000 evra.
Pomirenje - nikad
Inače, Haris je nakon razvoda istakao da do pomirenja s Melinom neće doći nikad.
- Do pomirenja s Melinom neće doći nikad. Nemoj me o njoj ništa pitati, ni o biznismenima, ni gde je, ni šta radi, ne zanima me, alo. Kakvo prijateljstvo nakon braka, spavaš s nekim, jedeš, i sutra si neprijatelj, ne postoji to nikad - rekao je Haris svojevremeno za Kurir.
Ovde sa dečkom živi Melina Džinović: