Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića, napustila je Srbiju nakon razvoda i život nastavila u Monaku.

Naša ekipa je prethodnog vikenda boravila u Monte Karlu i saznala gde sada živi, ali i da li njene nove komšije uopšte znaju ko je ona.

Foto: Printscreen/Instagram

Kako smo se i sami uverili, Melinina nova adresa stanovanja nalazi se na jednoj od najskupljih lokacija u ovom mondenskom gradu, na svega nekoliko stotina metara od čuvenog kazina "Monte Karlo".

Foto: Kurir

U pitanju je stan od nekoliko desetina miliona evra u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a s druge na more.

Komšinica razvezala jezik

Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, a ona je bila vrlo rada da s nama podeli neke detalje iz dizajnerkinog privatnog života, pa smo tako saznali sve i o njenom novom partneru milioneru.

Foto: Kurir

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - priča naša sagovornica, pa nastavlja:

1/5 Vidi galeriju Stan Meline Galić u Monte Karlu Foto: Kurir

- Koliko god se on trudio da je progura u društvu preko svojih kontakata i prijatelja, ovaj biznis s haljinama ide jako loše. Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovde, oni traže potpuno drugačiju priču. Pitanje je dana kad će ona to zatvoriti. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere. Viđam je često, tu trči po kraju, ima nekoliko prijateljica s kojima izlazi. Preko dana je najviše u šopingu, troši novac, videla sam da je samo u poslednjih nekoliko meseci prošetala nekoliko novih tašnica "ermes" od najmanje 50.000 evra. Jasno vam je ko to sve finansira - zaključila je naša sagovornica.

Kurir paparaco - Melina džogira

Prilikom naše posete imali smo i dosta sreće da primetimo glavnu akterku naše priče kako džogira u neposrednoj blizini stana u kom živi. U jednom momentu delovalo je kao da nas je primetila, pa je još više ubrzala, iako je napolju bila nesnosna vrućina.

Foto: Kurir

Podsetimo, nakon razvoda od Harisa Džinovića posle 12 godina braka, jedno vreme se ništa nije znalo o dizajnerki, sve dok, nakon nekoliko meseci, na jednoj stranici koja se bavi luskuznim životom u Monaku nisu objavljeni snimci na kojima je upravo ona.

Melina Galić ulazi u hotel za milionere Foto: Printscreen/Instagram, ATAimeges

Na jednom od njih dizajnerka u glamuroznom izdanju izlazi iz preskupog "bentlija" od 150.000 evra, a zatim odlazi na bal koji sebi mogu da priušte samo oni s najdubljim džepom. U pitanju je bila proslava na kojoj su se okupili milioneri iz svih krajeva sveta, a ulaznice za ovaj događaj koštale su i do neverovatnih 10.000 evra.

Pomirenje - nikad

Inače, Haris je nakon razvoda istakao da do pomirenja s Melinom neće doći nikad.

Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Nikolić

- Do pomirenja s Melinom neće doći nikad. Nemoj me o njoj ništa pitati, ni o biznismenima, ni gde je, ni šta radi, ne zanima me, alo. Kakvo prijateljstvo nakon braka, spavaš s nekim, jedeš, i sutra si neprijatelj, ne postoji to nikad - rekao je Haris svojevremeno za Kurir.

Foto: Kurir

