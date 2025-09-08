Slušaj vest

Za nekoliko dana počinje nova sezona rijalitija Elita, a spisak učesnika koji će boraviti na imanju narednih 10 meseci već je zaintrigirao gledaoce.

Kako svake godine dolazi do promene enterijera Bele kuće, mnogi su se pitali kako će čuveno imanje izgledati ove godine.

Željko je objavio snimak kako leti iznad imanja u Šimanovcima, napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, a u jednom trenutku mu se priključuju devojke, koje igraju i pevaju.

Najava obećeva

Pored toga, Mitrović je najavio sezonu za pamćenje, a potom predstavio i novog AI robota - Tošu, koji će biti zadužen da postavlja zadatke učesnicima "Elite 9".

- Milunka, Prorok i ja uveliko spremamo Tošu za predstojeću sezonu. Ova dva AI humanoidna robota praviće glavobolje svim učesnicima Elite, ali će učešće uzeti i u drugim programima televizije Pink - poručio je Mitrović uz fotografiju.

Bosanac stigao u Odeon