Uskoro kreće prava muzička bitka. I Pinkove Zvezde i Zvezde Granda krenuli su punom parom da snimaju svoje emisije, a produkcije oba projekta najavljuju početak emitovanja kroz narednih desetak dana.

Obe televizije uložile su dosta novca u sam izgled studija, te svaka strana istiće da je baš njihova bina najskuplja i najlepša.

Veštačka inteligencija rekla svoje

Tragom svih dešavanja rešili smo da pitamo veštačku inteligenciju šta misli o svemu, te da odluči ko bolje startuje sezonu, a ovo je odgovor:

"Oba takmičenja su uložila značajna sredstva u unapređenje svojih produkcija. “Zvezde Granda” se fokusiraju na dinamičnost i luksuzan izgled, dok “Pinkove zvezde” teže globalnim produkcijskim standardima.

Koja scena je “bolja” zavisi od ličnih preferencija gledalaca:

• Za ljubitelje dinamičnih i modernih scenografija: “Zvezde Granda” nude inovativan pristup sa futurističkim elementima.

• Za one koji preferiraju globalne produkcijske standarde: “Pinkove zvezde” pružaju impresivan vizuelni doživljaj sa vrhunskom tehnikom.

Oba studija predstavljaju značajan korak napred u produkciji muzičkih takmičenja u Srbiji."

Ko je bolji?

"Ako bih morao da biram na osnovu televizijskog efekta, produkcijske vrednosti i vizuelnog dojma, ja bih rekao da je studio i bina Pinkovih zvezda bolja za televiziju.

Razlozi:

• Veća bina i LED ekrani stvaraju impresivan vizuelni efekat na ekranu.

• Svemirske fotelje i holivudski standardi daju više “TV glamura”, što je važno za gledaoce kod kuće.

• Sve deluje veće, svetlije i spektakularnije, dok je Granda futuristička i moderna, ali više intimna i manje “holivudski televizijska”."

