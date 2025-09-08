Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić već neko vreme vodi bitku sa zdravljem, a mnoge poznate ličnosti pružaju mu podršku u njegovoj najvažnijoj borbi.

Sada mu se putem društvenih mreža obratila i majka pokojne pevačice Done Ares, Ajka Kolaković.

Emotivne reči

Ona je objavila njihovu zajedničku fotografiju i istakla da je i on pružao podršku Doni dok je vodila bitku za život.

- Šta reći, Halid Bešlić, pre svega dobar čovek pa umetnik. Čovek koji živi u simbiozi sa narodom, peva za narod iz srca, a narod mu vraća tu ljubav svim srcem. Brz oporavak legendo, podrška naša. A davao si nesebičnu podršku našoj Donči, kako to samo ti znaš – poručila je majka Done Ares u opisu fotografije.

"Želim ti da pobediš u velikoj bici"

Sanja Maletić takođe se nedavno obratila Bešliću, koji je ovih dana prebačen na onkologiju.

- Od sveg srca želim dragom Halidu, kao roditelju, kao bratu, kao najmilijem da pobedi u velikoj bici koju vodi. Da ozdravi. Voli te drugarica i moli se za tebe - napisala je Sanja Maletić na Instagramu.

