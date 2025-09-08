Slušaj vest

Rijaliti učesnica Aleksandra Babejić trenutno boravi u stanu Kristijana Golubovića, nakon što je njegova bivša partnerka Kristina Spalević napustila porodični dom u kojem su zajedno odgajali dvoje dece.

Useljenje Babejićeve u nekadašnji zajednički dom Golubovića i Spalevićeve izazvalo je veliku buru u javnosti i pokrenulo lavinu spekulacija i komentara.

U svetlu tih dešavanja, Kristijan je odlučio da progovori i otkrije šta se zapravo dešava iza zatvorenih vrata, ali i na koji način je pružio podršku Aleksandri u jednom od najtežih perioda njenog života.

- Po nekim statiskima Aleksandra se jako loše pokazala, više je kritikovana nego hvaljena, međutim, toliko sam radio s njom da je ona na kraju pokazala najlepše stvari. Odbacila je snažne psihodelične supstance. Ljudi koji su navodno hteli da joj pomognu ubeđivali su je da treba da ih pije i da sa njom nešto nije psihički u redu. Na moj savet je prestala da ih pije. Odbacila ih je bez pogovora i sada je totalno druga osoba. Nisam je vratio na pravi put, nego sam joj samo objasnio da je vreme da uzme život u svoje ruke i da ne treba da zavisi ni od koga.

"Nikada nisam pomišljala da ćemo se odvojiti"

Kristina je za Kurir priznala i da su se više puta svađali, ali da je ovoga puta sve drugačije.

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.

Kristina se nedavno oglasila na svom Instagramu i pokazala da se zbog stresa kroz koji prolazi suočila i sa zdravstvenim problemom. Snimkom svog lica i jednom rečenicom odgovorila je na prozivke.

- Osuđena sam da idem po emisijama kao neka karakondžula. Više sa ovim herpesima... To mi je izašao herpes na usnama od foliranja za Elitu- rekla je Kristina uz malo ironije

Nakon burnog raskida sa Kristinom Spalević, Kristijan Golubović takođe je prolazio kroz jedan od najtežih perioda u svom životu. Žestoki momak se oseća loše zdravstveno, što je otkrio u izjavi za Kurir.

- Nisam dobro zdravstveno. Imam pritisak od cele situacije, a danas sam blago povredio levo koleno na treningu. Za 10 dana sam izgubio 8 kilograma. Za to je zaslužan i veliki stres koji sam imao u prethodnom periodu. Sva ta nagađanja i lupetanja... Jako sam se dao treningu. Želim da pariram mladom čoveku - rekao je Kristijan za Kurir.

