Jednom prilikom pevačica je pričala o svojim aferama sa oženjenim muškarcima, a sada je otišla korak dalje.

- Pošto su me osuđivali zbog šema sa zauzetim muškarcima o kojima sam ranije pričala, ne smem više da lajem na tu temu, ali opet svima je zanimljiva ta moja strana. Imala sam veza i veza kad sam bila mlada - započinje folkerka i dodaje:

- Nisam ja previše eksperimentisala, ja sam za krevet, ali desilo mi se da sam imala intimne odnose u kolima usred bela dana. To je bilo na jednom parkingu, s mojim tadašnjim partnerom, na putu pored šume, sokače, takoreći slepa ulica.

Petrovićeva kaže da je sa bivšim muževima u idealnim odnosima.

- Sa Pejom, Hasanom i sinom imam otvoren odnos. Tu smo za sve teme, ne postoji ništa što je sramota i mislim da svaka porodica tako treba da funkcioniše. Kad počnu stvari da se kriju i bacaju pod tepih, onda nastaju problemi. Smatram da sam srećna žena jer imam one najvažnije pored sebe, prijatelje i posao koji volim. Šta da tražim više, bila bih samo neskromna.

- Sa svojim bivšim muževima sam uvek bila dobra i više od toga jer nisam želela da moja deca doživljavaju bilo šta ružno zbog roditelja ili da plaču, kao što sam ja plakala kad sam oca upoznala sa 20 godina. Život je previše kratak i toliko je glupo biti s nekim u svađi, a pogotovu s nekim koga si voleo. S nekim ko mi ne prija i ne odgovara ja se ne svađam, nego ga samo zaobiđem u širokom luku. A to što sam obojici muževa najbolja bivša žena je valjda i zbog toga što se dajem 100 odsto u svemu. I kad ljubim, kad volim i kad spavam s nekim - tvrdi pevačica.

Folkerka takođe nikada nije krila da je svojevremeno bila u vezi sa oženjenim muškarcima, te se čak i ponosi time.

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka sa kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Nije me zanimalo da li je neko bogat ako mi je lepo pored njega. Sama zarađujem i imam dovoljno za sebe. Nisam tražila da mi neko kupuje bunde i automobile - ispričala je jednom prilikom Zlata Petrović za domaće medije.

