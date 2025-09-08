KAO DA JE STIGLA IZ BUDUĆNOSTI! Karleuša se pojavila na novom snimanju Pinkovih Zvezda i raspametila naciju: Ovako se niko nikada nije obukao (VIDEO)
Snimanje Pinkovih Zvezda se nastavlja, a jedan od najnovijih članova žirija Jelena Karleuša nesumnjivo da posebno privlači pažnju javnosti.
Jelena često iznenađuje svojim stajlinzima koji su provokativni pa je tako bilo i ovaj put.
Kao da je stigla iz budućnosti
Pevačica se pojavila u Šimanovcima u kratkom sakou ispod kojeg se video grudnjak koji je ukobinovala sa provokativnim helankama sa crnim trakama, koje su bile u kombinaciji sa materijalom boje kože koji je davao utisak da su helanke potpuno providne.
Čak i da je bio u pitanju potpuno providni materijal, Karleuša je svoju figuru dovela do savršenstva zbog čega ništa ne bi bilo na ivici "dobrog ukusa" u tom slučaju.
Naočare su bile neobičnog dizajna, poput trake koja je obavila njenu glavu, dok je na nogama nosila crne salonke.
Jelena je kao i uvek vrlo hrabro ponela svoj autfit te ispozirala medijima sa velikim samopouzdanjem, ipak, na ovakvo vrelo izdanje ne bi se svako odlučio.
Pogledajte dodatni snimak: