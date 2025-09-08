Slušaj vest

Snimanje Pinkovih Zvezda se nastavlja, a jedan od najnovijih članova žirija Jelena Karleuša nesumnjivo da posebno privlači pažnju javnosti.

Jelena često iznenađuje svojim stajlinzima koji su provokativni pa je tako bilo i ovaj put.

Kao da je stigla iz budućnosti

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša na audiciji Pinkovih zvezda Foto: Boba NIkolić, Boba Nikolić

Pevačica se pojavila u Šimanovcima u kratkom sakou ispod kojeg se video grudnjak koji je ukobinovala sa provokativnim helankama sa crnim trakama, koje su bile u kombinaciji sa materijalom boje kože koji je davao utisak da su helanke potpuno providne.

Čak i da je bio u pitanju potpuno providni materijal, Karleuša je svoju figuru dovela do savršenstva zbog čega ništa ne bi bilo na ivici "dobrog ukusa" u tom slučaju.

Naočare su bile neobičnog dizajna, poput trake koja je obavila njenu glavu, dok je na nogama nosila crne salonke.

Jelena je kao i uvek vrlo hrabro ponela svoj autfit te ispozirala medijima sa velikim samopouzdanjem, ipak, na ovakvo vrelo izdanje ne bi se svako odlučio.

Pogledajte dodatni snimak: