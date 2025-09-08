Slušaj vest

Reper i nekadašnji učesnik rijalitija Aleksandar Lazić (33), poznatiji kao Sale Thru, ponovo je završio iza rešetaka.

Nakon što je proveo kratko vreme na slobodi, vratio se u zatvor gde će odslužiti preostalu kaznu od 18 meseci.

Lazić je nedavno poručio da mu je robija promenila život i da je zahvalan što je dobio šansu da se skloni od ulice.

- Zahvalan sam na robiji koju sam dobio, možda bih umro od narkotika, dilovanja, svega što ulica nosi, ali ovo me je promenilo. Sada sam ono što treba da budem - rekao je reper.

Sale Tru izašao iz zatvora Foto: Printscreen Pink

Podsetimo, Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno ga je osudio na četiri godine i jedan mesec zatvora zbog preprodaje droge. Odbijena je žalba njegovog branioca, a potvrđena presuda Višeg suda u Beogradu od marta ove godine.

U jedinstvenu kaznu uračunata mu je i ranija pravnosnažna presuda od tri meseca, dok mu je izrečena i mera oduzimanja droge i predmeta pronađenih u stanu - 817,78 grama kanabisa, 408,59 grama MDMA i dve elektronske vagice za precizno merenje.

Prema presudi, on je 7. oktobra 2020. godine u Beogradu, u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne bitno, držao opojne droge radi prodaje.

Inače, na Tiktoku su se pojavili snimci nakon njegovog izlaska u kojima se obratio svojim pratiocima.

- Ljudi upravo sam izašao iz zatvora, tu je torbu ja se izvinjavam na ovakvoj najavi ali ne mogu znači da snimim tu nije sa mnom Ivana hvala što uzimate majice, lepe pare sam dobio hvala na ogromnoj podršci koju sam dobio, nisam to očekivao...i vidimo se.

- Nemam pojma šta se događa, kažu mi ljudi da je izašao spot, dobri su komentari, prodao sam neke majice imaću šta da jedem tako da hvala...hvala vam svima što me podržavate, nadam se da se vidimo sutra ko dođe ko ne dođe vidimo se neki drugi put. Ne znam šta drugo da kažem, tek sam izašao iz zatvora - rekao je on u objavama.

kurir.rs/hajp

