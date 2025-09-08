Slušaj vest

Navodno, Marko Janjušević Janjuš suočio se sa zdravstvenim problemima.

- Ima da se pojede, ima da se popije - napisao je on uz sliku.

Vest da Janjuš ulazi u Elitu potvrdio je vlasnik Pinka, Željko Mitrović, dok je zbog novonastale situacije Janjuševićev ulazak u rijaliti bio doveden u pitanje.

– Buridanov magarac je umro od gladi između dva plasta sena, jer nije mogao da se odluči koji će da pojede, paradoks slobodne volje. Rekoh, "između dva plasta sena“, a ne između Aleksandre i Maje. Ali pitanje je da li Janjuš više liči na francuskog filozofa Buridana ili na običnog Avatara od tri metra – napisao je Željko Mitrović, aludirajući na poznate Janjuševe ljubavne dileme iz prethodnih sezona.

– Visok 186 cm, a ovaj Buridanov Avatar ima tri metra i ne može da ubaci u koš, zapravo roler-koš, koji sam ja patentirao i koji ćete videti na kraju ove objave. Srećno, Janjuš, moj dobri – dodao je Mitrović u objavi na Instagramu.

