- Nešto što mi je urezano u sećanju je kad sa sleteo s puta. Moja supruga i ja smo se vozili, a krenuli smo s autom koji nije toliko siguran za vožnju. Moja karijera je tek tad krenula da dobije neki smisao. U dva ujutro sam krenuo sa suprugom Nevenom za Beograd, a kroz glavu su mi prolazile neke misli kako može da mi se desi neki problem, poput saobraćajke. Zbog misli sam se vezao, a vezala se i moja žena - počeo je on.

"Oprostio sam se od života"

- Odjednom sam video samo bankinu, bio je mrkli mrak. U tih par sekundi sam se doslovno oprostio od života. Mislio sam da je kraj. Kroz glavu mi je prolazilo da će dete da mi ostane bez roditelja, a ja ću biti u čitulji. Baš onda kada me je posao krenuo. Imao sam sreću jer am se zakačio za stubić, jer da njega nije bilo, mene bi spljeskao auto. Auto je krenuo da se puši, a ja sam video moju suprugu Nevenu, koja je bila u nesvesti. Kad se osvestila, pitala me je ''gde mi je telefon''. U stanju šoka je verovatno tražila telefon. Telefon nam je sam pozvao hitnu, zbog opasnosti. Hitna je došla, ljudi nisu mogli da veruju da smo živi, jer je auto bio uništen. To je veliki šok. Nakon toga, ja sam nastupao, ali sam nakon svakog nastupa bio pred onesvešćivanje. Doktorka mi je uradila skener, saznao sam da je slomljena kost, bilo mi je preporučeno strogo mirovanje, ali sam ja radio. Nisam mogao da izignorišem priliku koja se jednom u životu dobije, a to je da se da prilika da se ostvariš i postaneš ime - pričao je.