Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića je ore dve godine među prvima napustio finale "Elite 7" i zauzeo 17. mesto, nakon čega je za medije otkrio da će se "penzionisati" i da više neće u rijaliti.

Međutim, svoje reči je pogazio vrlo brzo i publika ga opet gleda na televiziji "Pink" u poznatom TV formatu u kom već dugo živi, a i od kog živi.

Bio ljut na produkciju

- Nisam zadovoljan, ljut sam, mislim da je narod zakazao što se tiče glasanja, ništa mi nije jasno. Ne znam zašto je usledila takva odluka. Najveće razočaranje mi je Miona Jovanović što je sebi dozvolila neke stvari - rekao je Lepi Mića na kraju prošle sezone "Elite", pa dodao:

- Ne ulazim sledeće sezone zbog milion stvari, to je moja odluka, neka kap mi je dala do znanja da je vreme da se povlačim. Vreme je da mlađi ljudi koji gledaju ovaj svet drugačije i narod bira sebi miljenike i pobednike. Ja sam uvek bio sam za sebe, meni niko ništa ne šalje i ne kupuje, to sam ja, to je moje - zaključio je Lepi Mića tada, ali se predomislio i ušao u "Elitu 8".

Premda je davne 2013. godine ušao u TV format "Farma" kao pevač, retko ko da se seća da je to njegova primarna profesija.

Mića je učestvovao u rijalitiju "Farma" od pete, pa sve do sedme sezone, a onda je otvorio "Zadrugu" i od početka, pa do kraja ostao najstalniji stanovnik luksuznog zdanja u Šimanovcima.

Lepi Mića već 13 godina je učesnik rijalitija

Pržulj će ostati upamćen u rijaliti istoriji kao inicijator mnogih sukoba, ali i kao pomiritelj, savetodavac mnogih takmičara.

Lepi Mića u rijalitiju živi sada već preko deceniju (uskoro će biti 13. godina), a čak je i dolazak unuke dočekao u rijalitiju.

Pržulj je svojevremeno istakao da će on ostati u popularnom TV formatu dok ne bude ukinut.

- Ja očekujem da izađem zadnji, ugasim svetlo i zaključam vrata. Pozvao sam glasače na svim jezicima. Moja pojava i moje godine, neću da budem lažno skroman, ali zaslužujem da budem među 15 zadrugara. Mislim da je ovo jedan od najtežih i najžešćih rijalitija. Postali su profesinalci u blaćenju i petljanju, samo da bi bili prepoznatljivi - komentarisao je Mića dan pred finale "Zadruge" svojevremeno.

Honorari

On je navodno postigao dogovor sa Velikim šefom da na nedeljnom nivou zarađuje 1.200 evra.

Iako ne znamo koliko je zaradio od Farme, prostom računicom dolazim do zaključka da će Mića, ako uspe da izgura i devetu sezonu Elite, biti teži za 432.000 evra kada se saberu svi serijali, a ako na to dodamo i učešće na Farmi dolazimo do konačne cifre od pola miliona evra.

