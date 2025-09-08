Slušaj vest

Voditeljka Ruška Jakić se tri puta udavala i razvodila, a kako je istakla, razilazila se zbog prestanka ljubavi.

Iz prvog braka ima ćerku Anu, a najduži brak je bila sa Vojom Mulinom, kome je nakon prevare dala 24 sata da napusti zajednički dom.

- Sa trećim mužem sam bila 13 godina, to je bio Voja Mulina, bubnjar iz Škulinog orkestra. Čuvena je priča o tome kako me je prevario. Nisam ni znala, dok me nisu obavestili. Otvorio je kafić, a žena koja je radila tamo, spremala mi je i kuću i stalno mi je govorila da svratim nekad u lokal. Pošto nikako nisam odlazila, jer nisam htela da se mešam u njegov posao, na kraju mi je rekla da ima ljubavnicu. To je bila pevačica, nije bila nešto mnogo poznata - otkrila je Ruška.

- Dala sam mu 24 sata da izađe iz moje kuće i skloni mi se iz vidnog polja. Svi kažu da je hteo da se ubije što sam ga ostavila. Posle godinu i po dana, kada sam se hemijski očistila, pozvala sam ga na kafu i tada sam mu rekla: "Prema mom detetu si bio fantastičan, moja te majka volela više nego rođenog sina, bio si odličan domaćin, opraštam ti sve, jer je deo krivice sigurno negde i u meni". Tada je plakao kao kiša - prisetila se voditeljka svojevremeno za Stil, a potom dodala da se sa svim svekrvama dobro slagala.

- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav. Tad je bio baš popularan, igrao je u onom filmu "Subotom uveče", vodio je "Dragstor ozbiljne muzike". On je bio u Radio Beogradu, ja polazim kući, prilazi mi jedan dečko i donosi mi buket cveća, kaže: "Evo Vam buket cveća od jednog mladog gospodina koji nema smelosti da Vam priđe." I ja se okrenem i vidim njega. Tako smo se upoznali. Sve je bilo lepo, kad smo prestali da se volimo, tad smo se i razišli. Svi su ga tada napadali kako je mogao da dozvoli da me izgubi.

