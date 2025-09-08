Slušaj vest

Sonja Vuksanović, bivša žena folkera Ace Lukasa nakon razvoda živi život punim plućima.

Naime, Sonja je sada na svom profilu na Instagramu pokazala kako uživa na dalekoj destinaciji, a kao i uvek bila je tip-top sređena, a osmeh nije skidala sa lica.

Sonja jede najskuplju i najbolju hranu, uživa dok šeta gradom i slika prelepe prizore, koji će joj sigurno dugo ostati u sećanju.

Aca Lukas tvrdio da ga je varala sa slavnim košarkašem

Podsetimo, kako je Lukas pisao nakon brojnih svađa, njihov odnos bio je izuzetno loš, a sve se svodilo na zajednički život zbog ćerkice i medija. Tada su planirali i put za Ameriku, međutim, Lukas je odbijen za vizu i Sonja je odlučila da krene sama, te je odsela kod svoje drugarice u Majamiju.

- Vratila se nasmejana, sreća joj se videla na licu. Ležao sam na krevetu i igrao neku hazardersku igru… Na sreću ili na nesreću – ugledam Sonjin tablet… Uključim tablet i vidim nepotpisanu poruku, ali sa likom pošiljaoca. Sličica, na njoj neki bradonja. Poruka upućena iz Amerike - piše u knjizi.

Na osnovu opisa mnogi su došli do zaključka da je reč o poznatom košarkašu koga je Lukas u knjizi krio iza pseudonima "Majami", a u pitanju je slavni košarkaš Marko Jarić. Lukas je tako odlučio da Sonju satera u ćošak, pa joj je priredio neprijatnu situaciju.

- Lukas već izvesno vreme sumnja da ga Sonja vara. Nikako nije mogao da utvrdi o kome je reč, sve dok mu jedno veče nije pala ideja na pamet da zameni kartice u telefonima i u Sonjino ime se dopisuje sa osobom sa kojom se ona viđa. Ostao je šokiran kada je saznao da je to Jarić - govorio je izvor za "Blic".

Prodala je luksuznu kuću na Bežanijskoj kosi, koja joj je pripala posle razvoda

Kako je Kurir svojevremeno pisao, ona je od ovoga zaradila 750.000 evra i taj novac je uložila u kupovinu dva stana na Novom Beogradu. Nekadašnja kuća Vuksanovića važi za jednu od najluksuznijih u tom delu grada. Nekretnina je na dva nivoa i ima 200 kvadrata, a u dvorištu se nalazi bazen.

- Nakon razvoda od Ace, Sonja je nekoliko godina živela s ćerkama u toj kući, ali, kao što je poznato, nekretnina s dvorištem zahteva mnogo vremena za održavanje i dosta ulaganja, pa je to bio jedan od razloga zašto je odlučila da je proda. Kupio ju je jedan estradni menadžer. Od dobijenog novca, Sonja je mogla da priušti dva stana - kaže naš izvor.

