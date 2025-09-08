Slušaj vest

Pevačica Sanja Vučić pre nekoliko godina bila je u centru pažnje medija zbog navodne romanse sa fudbalerom Nemanjom Gudeljem koji je danas u srećnombraku sa Anastasijom Ražnatović.

Sanja Vučić i Nemanja Gudelj objavljivali su i zajedničke fotografije, ali o svojoj vezi nisu govorili u javnosti.

Pevačica je tek sad, za Scandal! otkrila detalje svog odnosa sa Anastasijinim mužem.

- Nikada nisam potvrdila da smo mi bili u vezi – započela je Sanja razgovor, te nastavila:

Sanja Vučić Foto: ATA images, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Prosto ne bih komentarisala tu temu šta god da je bilo tu. Prvenstveno čovek je oženjen.

- Nema veze i tada, za tada, sada smo u sadašnjosti i jednostavno je nezahvalno stvarno govoriti o bilo čemu.

Na pitanje novinara da li se stidela Gudelja, pa ga je krila, Sanja je odgovorila:

- Bože, kako sam mogla da se stidim njega u bilo kom smislu, prijateljskom, ništa nikada nisam potvrdila i ništa se ne dešava. Ta porodica je meni u divnom sećanju, oni su stvarno predivni i od sestre, brata, Nemanje, oca i majke to su divni ljudi.

Kako si ih upoznala?

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj zagrljeni na plaži, proslavili dve godine braka Foto: Printscreen Instagram

- Hajmo da pređemo na nekog drugog čoveka. Nemam, stvarno nemam komentar dalje na to. Ja stvarno svu sreću, ljubav i sve šaljem. Stvarno. Nema ni stida ni ništa. Kačila sam naše zajedničke slike na story u skroz prijateljskom vajbu, nije tu bilo nikakvog stida, opet kažem čovek je u braku.

Jesi u kontaktu sa njegovom porodicom danas?

- Nisam.

Jeste li se posvađali, pitao je novinar Scandal-a!?

- Ne. Nikad. Samo prosto desi se nekad da se ljudi odalje. Ne znam, eto tako desilo se. Ne postoji apsolutno nikakav razlog. Eto kontakt se se izgubio, prekinuo se i to je to.

Što se tiče Anastasije, Sanja je imala samo reči hvale:

Anastasija Ražnatović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Upoznala sam je jednom, a srela sam je više puta. Divnu mi je energiju emitovala. Ne mogu da kažem da smo imale neke razgovore da sam mogla malo bolje da je upoznam - rekla je Vučićeva, te otkrila da posle veze sa Gudeljom nije imala prilike da sretne Anastasiju.

- Pa, nismo imale priliku da se sretnemo. Nešto smo se skoro čule vezano za neku pesmu koju je ona imala kod sebe, a ja sam je jako želela ali ona je svakako tu pesmu izbacila tako da drago mi je da je ta pesma ugledala svetlost dana.

xxx News1 Damir Dervisagic copy.jpg
xxx News1 Damir Dervisagic copy.jpg
Sanja Vučić.jpg
Sanja Vučić pokazala garderober

