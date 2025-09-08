Slušaj vest

Pevačica Sanja Vučić pre nekoliko godina bila je u centru pažnje medija zbog navodne romanse sa fudbalerom Nemanjom Gudeljem koji je danas u srećnombraku sa Anastasijom Ražnatović.

Sanja Vučić i Nemanja Gudelj objavljivali su i zajedničke fotografije, ali o svojoj vezi nisu govorili u javnosti.

Pevačica je tek sad, za Scandal! otkrila detalje svog odnosa sa Anastasijinim mužem.

- Nikada nisam potvrdila da smo mi bili u vezi – započela je Sanja razgovor, te nastavila:

- Prosto ne bih komentarisala tu temu šta god da je bilo tu. Prvenstveno čovek je oženjen.

- Nema veze i tada, za tada, sada smo u sadašnjosti i jednostavno je nezahvalno stvarno govoriti o bilo čemu.

Na pitanje novinara da li se stidela Gudelja, pa ga je krila, Sanja je odgovorila:

- Bože, kako sam mogla da se stidim njega u bilo kom smislu, prijateljskom, ništa nikada nisam potvrdila i ništa se ne dešava. Ta porodica je meni u divnom sećanju, oni su stvarno predivni i od sestre, brata, Nemanje, oca i majke to su divni ljudi.

Kako si ih upoznala?

- Hajmo da pređemo na nekog drugog čoveka. Nemam, stvarno nemam komentar dalje na to. Ja stvarno svu sreću, ljubav i sve šaljem. Stvarno. Nema ni stida ni ništa. Kačila sam naše zajedničke slike na story u skroz prijateljskom vajbu, nije tu bilo nikakvog stida, opet kažem čovek je u braku.

Jesi u kontaktu sa njegovom porodicom danas?

- Nisam.

Jeste li se posvađali, pitao je novinar Scandal-a!?

- Ne. Nikad. Samo prosto desi se nekad da se ljudi odalje. Ne znam, eto tako desilo se. Ne postoji apsolutno nikakav razlog. Eto kontakt se se izgubio, prekinuo se i to je to.

Što se tiče Anastasije, Sanja je imala samo reči hvale:

- Upoznala sam je jednom, a srela sam je više puta. Divnu mi je energiju emitovala. Ne mogu da kažem da smo imale neke razgovore da sam mogla malo bolje da je upoznam - rekla je Vučićeva, te otkrila da posle veze sa Gudeljom nije imala prilike da sretne Anastasiju.

- Pa, nismo imale priliku da se sretnemo. Nešto smo se skoro čule vezano za neku pesmu koju je ona imala kod sebe, a ja sam je jako želela ali ona je svakako tu pesmu izbacila tako da drago mi je da je ta pesma ugledala svetlost dana.

