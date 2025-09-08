Slušaj vest

Poznati televizijski voditelj Goran Čomor nedavno je uspešno obavio transplantaciju kose u Turskoj!

Transplantacija je obavljena u jednoj od vodećih turskih klinika, uz maksimalnu stručnost i posvećenost lekarskog tima!

Ova informacija nije bila poznata javnosti, jer poznato tv lice do sada nije želeo da o ovom potezu govori u medijima, ali je nedavno odlučio da istupi sa informacijom jer, kako sam kaže, „nema razloga da se o ovakvim stvarima ćuti, važno je brinuti o sebi i svom samopouzdanju.“

U narednim nedeljama planira da se vrati svakodnevnim obavezama, dok paralelno radi i na svom televizijskom projektu koji će uskoro predstaviti javnosti.

Goran Čomor uradio transplataciju kose u Turskoj! Foto: Privatna Arhiva

Jedan od najgledanijih i najvoljenijih TV formata u Bosni i Hercegovini, emisija "Pred fajront sa Čomorom", vraća se u novoj sezoni sa svežom energijom, novim terminom i još jačim gostima!

Od sada vas Goran Čomor neće dočekivati subotom, već svakog ponedeljka na BN televiziji, u svom prepoznatljivom stilu, ali sa osveženim izgledom i novim pristupom.

Ali ono što ostaje isto a tiče se njegove emisije jeste ekskluzivan sadržaj, spontan humor i najpoznatija imena iz sveta muzike, filma, sporta i javnog života regiona.

I u ovoj sezoni "Pred fajront sa Čomorom" će biti mesto gde se vode najiskreniji razgovori i otkrivaju neispričane priče.

„Radujem se povratku u studio i novim emisijama. Nadam se da ćemo i ove godine zadržati status najgledanije emisije u Bosni i Hercegovini. Biće tu ponovo veliki gosti, puno smeha i emocija, ali i iskrenih trenutaka koji su emisiju učinili onim što jeste.“ izjavio je Čomor dodajići da nova sezona počinje uskoro na BN televiziji.

Inače, Goran je odlučio da napravi i lični zaokret pa je osim boravka u Turskoj i transplantacije kose uz poseban režim ishrane, uspeo da smrša i sedam kilograma.

Bilo kako bilo, sve pomenuto obećava, spremite se za novog starog Gorana Čomora i ponedeljak veče koje se ne propušta!

Pogledajte dodatni snimak: