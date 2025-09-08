Slušaj vest

Pop divi Jeleni Karleuši vratili su profil na društvenoj mreži Instagram, gde je prati 2,3 miliona ljudi.

Profil je nakon toga zaključala, pa objave mogu da vide samo oni koji je prate tj. oni koje Jelena dozvoli da joj se nađu na listi pratilaca.

Njen Instagram obogaćen je novim objavama i fotografijama sa snimanja "Pinkovih zvezda", a Jelena Karleuša se javno obratila i vlasniku Pinka, Željku Mitroviću.

Objavila je njihovu fotografiju uz poruku:

- Veliko oružje! Sa velikim šefom i medijskim mogulom - napisala je Jelena Karleuša za Željka Mitrovića.

Kako je vlasnik Pinka Željko Mitrović istakao, Jelena Karleuša nije bila mnogo zahtevna kada su pregovarali oko detalja.

Sve su se lako dogovorili, ali ipak određena pravila postoje.

- Nije bila mnogo zahtevna kada je ugovor u pitanju, osim što sam ja bio malo rigorozan, tako da sam u ugovor stavio da ne sme ekspilicitno, odnosno da ne sme pominjati polne organe i da ne sme pokazivati polne organe - izjavio je Željko Mitrović.

Jelena je na društvenoj mreži otkrila da je na spisku njenih razočaranja i mladi košarkaš Nikola Jovanović.